Consejos para proteger a los perros de la pirotecnia en Navidad

Los perros cuentan con un sentido auditivo más agudo, lo cual los hace más susceptibles a ruidos fuertes como la pirotecnia que tanto abunda en la noche de Navidad y Año Nuevo.

Esa pirotecnia ruidosa o que se dirige hacia el aire como estalactitas que explotan siempre llaman la atención del ojo humano, pero suponen un auténtico tormento para nuestras mascotas, especialmente para los perros.

Si tienes un pez o una serpiente no hace falta que sigas leyendo este artículo, pero como lo más probable es que tu mascota sea de sangre caliente, peludo y muy fiel, estarás preocupado por la llegada de noches como estas.

Aunque hay muchos perros que no tienen miedo a los fuegos artificiales, otros parecen volverse locos con ellos, y es normal porque se trata de una experiencia muy intensa para ellos: tienen un sentido auditivo más agudo y eso les hace más sensibles a los ruidos, de ahí que un evento con petardos les ponga muy nerviosos.

De hecho, a algunos gatos también les pasa. El miedo, claro, es que salgan corriendo y pueda pasarles algo, ¿cómo hay que actuar en estos casos? ¿Qué puedes hacer para tranquilizar a tu perro o a tu gato?

La clave es habilitar un lugar donde pueda estar tranquilo, con comida y sus juguetes, e intentar que se canse mucho durante el día.

La revista "Best Life" ha elaborado una serie de pautas que puedes tener en cuenta para evitar sustos con tus mascotas:

Cubre las ventanas para disminuir el ruido

Si sabes que va a haber un festival de fuegos artificiales o una cita en la que los petardos tengan mucho protagonismo, como es el caso de la Navidad, lo mejor que puedes hacer es intentar amortiguar los ruidos. Cierra las ventanas y baja las persianas o corre las cortinas, así tu mascota no se encontrará tan inquieta.

Amortigua el ruido con sonido familiar

Algunos ruidos familiares en la casa pueden ayudar a reducir la respuesta de miedo de tu mascota a la pirotecnia, según los expertos. Pon la tele o música, con sonidos suaves, para calmar su ansiedad.

Déjalo en casa

Si tiene miedo a los fuegos artificiales o se asusta con los petardos, no parece la mejor de las ideas sacarle a la calle en pleno espectáculo o cuando llega a su máximo apogeo el ruido.

Lo mejor es que se quede en casa, a veces incluso en una habitación para evitar que pueda escaparse, y algunos expertos recomiendan incluso cubrir el lugar en el que suele dormir con una manta.

Crea un espacio cómodo para él

Si no tiene un lugar apropiado para él en casa, hazle sitio. Ponle una cama con sus juguetes antes de que comience la pirotecnia, junto con un fácil acceso a comida y agua.

Cansa a tu mascota durante el día

Es un truco excelente. ¿Cómo conseguir que no se asuste durante los fuegos? Pues... haciendo que no se entere de los mismos. Para ello, intenta que se canse mucho durante el día. Llévalo a dar un largo paseo, juega con él... incluso si no se duerme, estará tan agotado que esto le ayudará a preservar la calma.

Prueba la aromaterapia

Los aromas relajantes no funcionan exclusivamente en humanos, tu mascota también puede beneficiarse de la aromaterapia. La lavanda o la manzanilla no solo ayudan a los humanos a calmar sus nervios, sino también a nuestros amigos con patas. Eso sí, habla antes con un veterinario pues algunos podrían ser tóxicos.

Consulta con un veterinario

Si has agotado todas las opciones, no dudes en pedirle ayuda a un veterinario. Igual que pasa con las personas, algunos medicamentos podrían ayudarles a calmar la ansiedad.

