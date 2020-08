Consejos para manejar el duelo prolongado de la vida ante la pandemia

Consejos para manejar el duelo de la pandemia. Foto:News Pro Patiens

Al principio de esta pandemia, muchos se encontraron de luto por la pérdida de la normalidad que acompañaba al cumplimiento de las órdenes de quedarse en casa para combatir la propagación del COVID-19, han pasado 5 meses y la vuelta a la normalidad se está prolongando. Mantén la calma con los siguientes consejos y aprende a sobrellevarla.

El dolor prolongado de llorar una forma de vida anterior no es similar al duelo de una vida, por supuesto. Sin embargo, el dolor prolongado que se siente por la vida pre pandémica requiere navegar por una complicada maraña de emociones.

Dado que las etapas del duelo ya marcan un proceso complicado y no lineal, ¿cómo se puede llorar por algo tan continuo e intangible como la vida pre pandémica? La consejera de duelo Diane P. Brennan, analiza cómo hacer el duelo de manera efectiva por perder la forma en que estaban las cosas.

Consejos para el duelo de la pandemia

Reconozca su dolor

Con tantas tragedias, puede que se sientan naturales para hacer frente por intelectualizar sus sentimientos y esencialmente no permitirá a sí mismo sentirlas. Pero reconocer que está sufriendo, específicamente, es el primer paso para seguir adelante.

Permítase simplemente reconocer que está sufriendo, que esto está bien y es una respuesta normal a una experiencia que es completamente nueva y sin precedentes para el mundo entero. Reconozca que está de duelo y que es una respuesta legítima a los eventos estresantes que ocurren en el mundo.

Consejos para manejar la pandemia. Foto: Muy interesante

Valide sus pérdidas

Haga un inventario de sus pérdidas y trate de comprender sus dimensiones. Por ejemplo, recientemente me enteré de que mi lugar de pizza favorito está cerrando y pensándolo más profundamente, me di cuenta de que lo que realmente esta de luto es un espacio que hizo que las cenas familiares no solo fueran tolerables, sino también experiencias completamente hermosas que presentaban una oportunidad para crear recuerdos.

Entonces, para comprender qué es lo que está de luto y qué sentimientos primarios están siendo sacudidos, haga una inmersión similar más profunda en su dolor.

Utilice rituales para reconocer sus pérdidas

En muchas religiones, culturas y formas de vida, a menudo se invocan ciertos rituales cuando alguien muere, ya sea un velatorio, un funeral, un memorial, un elogio de tres párrafos en Instagram o de otro modo. Estas prácticas honran lo que se ha perdido y marcan simbólicamente un final para los que quedan. Y las prácticas aún pueden existir para ayudar a sobrellevar las pérdidas en la vida y los sentimientos de duelo prolongado.

Puede escribir en un diario sobre sus experiencias pandémicas; reproducir música que lo haga sentir conectado con su vida antes de la pandemia; cree una colección de artículos que le recuerden su vida antes de la pandemia y colóquelos en un lugar especial; o encuentre formas de contribuir a su comunidad y marcar la diferencia para los demás en el mundo posterior a la pandemia.

Cree expectativas realistas para la vida después de una pandemia

Aunque la vida será diferente, no significa que no pueda ser gratificante y significativa. Empiece a trabajar en la creación de expectativas realistas cambiando su forma de pensar al reinventar el mundo.

Abordar las preocupaciones existenciales

Es justo asumir que no importa lo que tenga en mente para este año, se desarrolló de manera bastante diferente. Ya sea que eso signifique una trayectoria profesional invertida, una reubicación interrumpida o estimulada, una relación rota o una pérdida humana real, resolver estos grandes puntos de dolor existencial centrado en la identidad es complicado. Pero puedes comenzar a reconstruir con un mantra de puesta a tierra.

Crea una frase o afirmación que puedas decir para ayudarte a reconectar con el propósito y el significado. Por ejemplo: Sé que es difícil entender cómo navegar la incertidumbre que la pandemia ha traído al mundo. No durará para siempre y comenzaré a buscar nuevas formas de encontrar significado y propósito en mi mundo.