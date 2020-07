Consejos para lograr un hermoso maquillaje nupcial

Consejos para un maquillaje nupcial. Foto: The Wedding board

A medida que se dan paso a celebraciones íntimas, tiene sentido adoptar un enfoque similar con una piel radiante, y para que ese día especial para ti no te preocupes de nada, te traemos los consejos para lograr el mejor look de maquillaje nupcial.

Consejos para maquillaje nupcial

Lienzo limpio para aplicar la base.

El look para el día de tu boda es 30% de maquillaje y 70% de cuidado de la piel. Siempre es bueno jugar con el cuidado de la piel más que con la base, enfatiza la importancia de preparar e hidratar. Use un tónico clarificante, humectante a base de agua, gel hidratante debajo de los ojos y un protector solar luminiscente para que brille desde adentro.

Maquillaje nupcial. Foto: HOLA!

Acabado delicado y húmedo

El objetivo debe ser verse brillante, no blanco. La base debe ser mínima, no hay necesidad de que te la pongas en la cara. La base siempre debe verse como una segunda máscara, independientemente de cuán discreta o grande sea su boda. Si tienes una buena complexión, todo lo que necesitas para una ceremonia íntima es un velo delgado de cobertura húmeda con humectante teñido o crema BB.

Hay una gran cantidad de tintes transparentes a base de agua y cremas reflectantes de la luz con ingredientes hidratantes y solo un toque de brillo disponible en el mercado. Obtenga cobertura completa con su corrector para cubrir las marcas de acné, ojeras o cualquier tipo de problema de decoloración que pueda tener. El polvo de fraguado solo debe limitarse al área debajo de los ojos.

Productos de maquillaje a base de crema

Las mejillas sonrojadas no son negociables para las novias. Use un rubor en crema de color rosa coral: se ve juvenil, fresco y se derretirá en su piel. Aplícalo en el centro de las mejillas, justo debajo de las pupilas y desliza hacia afuera la oreja. Un contorno claro recorrerá un largo camino. Preferiblemente, considere un bronceador líquido, solo dos o tres tonos más oscuros que su piel, para un efecto sutilmente esculpido. Mézclalo en los huecos de tus pómulos para obtener una definición deslumbrante natural. Irá tan lejos como usar un gel o polvo para rellenar las cejas. Concéntrese en el arco, y el frente no debe llenarse de color.

Enfatizar en los ojos

Juega con el maquillaje de ojos, pero mantén la apariencia ligera. Toma referencias sutiles de los bordados o adornos del atuendo y conviértalo en brillo o un toque de color. Las paletas marrones y terrosas son ganadoras infalibles para el maquillaje de novia. La mejor parte es que funcionan para casi todos los tonos de piel.

Puedes invitar a un brillo con un lavado de oro, bronce y cobre. Manténgase alejado de los molestos tonos negros, en su lugar opte por unos ojos ahumados marrones suaves sin pensarlo dos veces. Cubra si está apagado con rimel impermeable.

Zanja ese labio oscuro

A veces, los rojos y los granates pueden parecer anticuados, y un poco duros para las fallas discretas porque de todos modos llevarás joyas. En caso de un evento nocturno, si debe usar un tono rojo que equilibre con un simple delineador de ojos alado. Los rosas melocotón son los toques finales perfectos. También puedes hacer una mitad y media: mezcla tu desnudo favorito con un rosa fresco. El lápiz labial debe ser sobre la longevidad, por lo que debe deshacerse de los brillos y elegir una fórmula a base de crema o mate.