Consejos para hacer frente a personas negativas en el trabajo

El trabajo siempre nos acerca a diversos tipos de personalidad, y aunque es verdad que no todos nos pueden caer, casi siempre un número significativo de compañeros te podrán decir quién en todo su equipo es la persona negativa, pues es muy común encontrar a esos individuos de malas virbas, pero ¿cómo lidiar con ellos?, ¡toma nota!, te damos varios consejos muy efectivos.

Consejos para lidiar con personas negativas del trabajo

La capacidad para hacerse pasar por víctimas es una de las características con las que fácilmente podrás identificar a una persona negativa, es lamentable, pero estos seres humanos suelen vivir cada día cómo un drama de novela, se quejan todo el tiempo y suelen culpar a los demás por sus errores o circunstancias desfavorecedoras, además, no dejan de hablar de lo difícil que son sus vidas, así que, ¡mucho ojo!, sigue estos consejos y líbrate de sus malas vibras.

Evita estar en su radar personal

El primer consejo que debes tomar en cuenta es que, no importa lo que te diga o incluso si quiere convivir más contigo, dejar entrar en tu circulo de amigos a una persona negativa solo te dará malos momentos, así que, evita a toda costa que esté contigo, haz que tus temas de charla y contacto sean solo laborales, no dejes que dé un paso dentro de tu vida personal o podrás arrepentirte.

Evidencias laborales siempre al corriente

Te podría parecer exagerado, pero realmente es importante que lo haga, trata de tener siempre evidencias de lo que te dice o pide, guarda mensajes, correos y todo lo que puedas, tienes que tener presente que las personas negativas podrán usar cualquier arma contra ti con tal de no tener la culpa de “algo”, así que, mejor asegura tener todo en orden y listo para tu defensa.

No seas parte de su mal humor

No te tomes de forma personal el mal humor de las personas negativas, pues casi siempre están en lucha constante consigo mismas, así que dejas que sus palabras y comportamiento te afecten sólo estarás desperdiciando energía positiva de manera equivocada, así que, como dice échate mantequilla y deja que todo se te resbale.

No eres su guía espiritual

Puede que seas una de esas personas que aman a los demás y que siempre quieren ayudar, pero hay algo que debes repetirte, las personas son como son y a menos que ellas quieran cambiar no puedes hacer nada más que esperar, no gastes tu energía con ellas no eres su guía espiritual, no es tu responsabilidad hacer que crezca, pues cada quien madura a su tiempo, mejor dedícate a poner límites para tenerlo a raya.

