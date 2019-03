Consejos para evitar tener sexo con tu ex.

Hay muchos momentos en los que pareciera que tener sexo con nuestros ex puede parecer tentador y es que a veces no controlamos nuestros instintos y aunque no exista un vínculo de amor las cosas pueden pasar, pero si quieres evitarlo puedes seguir los siguientes consejos que ha revelado la experta en relaciones Teresa Thomas.

Tener sexo con tu ex puede parecer tentador, pero si sigues los consejos de la experta evitarás hacerlo ¡Entérate como!

Cabe mencionar que son muchas las razones por las que puedes volver a tener sexo con tu ex, puede ser que aun sientas algo por él, por aburrimiento, por despecho o solo por las ganas, pero lo cierto es que en algunos casos de vuelve algo que debes evitar.

De acuerdo con la experta en relaciones Teresa Thomas, la idea de volver a tener sexo con un ex, para muchos puede ser sinónimo de cerrar un ciclo y, no está mal, solo que si la relación fue tóxica no te conviene involucrarte.

Consejos para que evitar tener sexo con tu ex.

Lo primero que debes dice la psicóloga, pregúntate ¿Por qué terminaron?, tal vez ahí está la respuesta de todo, ya sea porque vas a recordar momentos bonitos o los más desagradables.

La otra pregunta es, ¿Qué pasará si tenemos sexo otra vez?, piensa en si vale la pena tener sexo de 30 hora o de menos, si lo que quieres no es estar con esta persona, simplemente no lo hagas, pero también puedes pensar si en verdad lo quieres.

Evita tener sexo con tu ex.

También debes pensar si aún tienes sentimientos por él, pues no te conviene acostarte de nuevo con tu ex, si aún sientes algo por él, ya que el corazón puede hacerte jugadas crueles.

Si ya tuviste sexo con él, es momento de que pienses si solo te ganaron las ganas o si lo que estás haciendo te llevará a algún lado, esto lo tienes que hacer para no lastimarte a ti ni a él, pues puede que el sí sienta algo por ti, es de esta manera que tu sola podrás comprender si lo estás haciendo bien y como lo puedes evitar.