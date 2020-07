Consejos para evitar que el sudor arruine tu maquillaje

Consejos para cuidar el maquillaje del sudor. Foto: okdiario

Con el calor del verano es común que sudes mucho y esto ocasione que tu maquillaje se arruine, pero no te preocupes ya que te traemos unos consejos infalibles que harán que tu maquillaje dure todo el día.

Se aproxima la temporada más calurosa del año y aunque el calor siempre es bien recibido pero es uno de los peores enemigos del maquillaje. Esto provoca que cada vez más desistan y acaben optando por la cara lavada en estos días de altas temperaturas. Pero, para los más fieles y amantes del maquillaje que no pueden vivir sin él, ni atender una cita sin un delineador perfectamente bien trazado y mejillas ruborizadas tenemos los mejores consejos de belleza contra el calor.

Maquillaje contra el calor. Foto: Vanidades

Consejos para un maquillaje contra el calor

Base

Para empezar elige correctamente la textura de tu base. Una base de textura líquida y más jugosa acabará por destruir tu look cuando empieces a sudar. La cara puede quedar particularmente luminosa y con un efecto wet muy poco agraciado. Este tipo de maquillaje puede dar más calor en el rostro, las puedes sustituir por polvos y correctores, asi ademas de obtener un look sencillo y relajado dejaras respirar a tu piel pero sin dejar de ocultar esas imperfecciones que no te gustan para nada.

Iluminador

Para un aspecto tropical y que aproveche un poco la luminosidad de la piel puedes usar iluminador en las partes que deseas resaltar para lucir un cutis de porcelana brillante. No olvides que las brumas faciales son perfectas para fijar el maquillaje antes y después. Siempre que empieces tu rutina coloca primero una bruma fijadora, después continúa con primers y bases. Durante el día acompáñate de una bruma que refresque tu piel y mantenga el maquillaje en su lugar.

Polvos traslúcidos

Los polvos traslúcidos también son buen artefacto de retoque, puedes hacer uso de una brocha amplia y suelta para evitar que este se empaste con el sudor. Tomas un poco de producto y lo llevas por todo tu rostro de manera delicada y sin repasar mucho.

Máscara

Para la zona de los ojos siempre es recomendable una máscara ligera pero a prueba de agua, al igual que el delineador.

TE PUEDE INTERESAR: Maquillaje con mascarilla: Tutoriales de Youtube más vistos

La ventaja del verano es que va perfecto con tonos neutros y sencillos, así que no necesitas llenar tus párpados de miles de colores para lucir presentable, crea un poco de volumen con sombras neutras y estarás lista.