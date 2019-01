Consejos para emprender tu negocio sin ningún apoyo financiero

Puedes emprender tu negocio sin ningún apoyo financiero.

Emprender un negocio sin ningún tipo de apoyo financiero no es una aventura sencilla pero deja algunas lecciones y consejos que conviene tener en mente para iniciarte en este mundo.

Recuerda que la principal capital de un emprendedor es su intuición, que tiene que ver con su capacidad de leer en los signos del presente las tendencias que impactarán en el futuro. La intuición es una herramienta muy poderosa, pero hay que saber orientarla, es por eso que de acurdo al Foro Económico Mundial los siguientes consejos son claves para emprender.

Se libre y riguroso a la vez

Cuando no tienes dinero, los negocios representan un reto mayor. Sin embargo, no tener apoyo económico te condiciona y te libera a la vez. Te hace cauto y libre al mismo tiempo. No tienes que rendir cuentas a nadie al tomar decisiones: si pierdes, pierdes lo tuyo.

Gana menos y reinvierte

El crear valor dentro de la compañía te permite cierta holgura de capital y tener más herramientas a largo plazo. Pero reinvertir implica sacrificios como, por ejemplo, cobrar menos que la industria; es decir, que en tu misma posición y experiencia podrías estar en trabajos mejor remunerados.

Además de reinvertir, es importante determinar un criterio de negocio basado en lo que sabes hacer bien. La clave está en ser consciente de lo que haces bien y hacerlo, en vez de pretender estar siempre por encima de tus capacidades.

Invertir en las personas, crecer desde dentro

Invertir en personas y en la cultura es clave para el desarrollo de la compañía. Podrías ganar más si tus oficinas están a las afueras en vez de en lugares céntricos que benefician a los empleados o si haces contratos precarios. Pero lo cierto es que contratar a las personas por tiempo indefinido con salarios competitivos es una de las claves que puede ayudarte a crecer.

Tener la capacidad de proyectarse

La clave para el crecimiento es ser capaz de comunicar de manera clara el punto a donde queremos llegar. Y esa proyección tiene que ser apasionante. Porque no todo es austeridad, también hay que tener la capacidad detectar esos momentos en los que hay que dar el salto y apostar.

Definir lo que quieres es lo que te hace capaz de ir hacia ello y, cuando logras que otros lo entiendan, tienes los primeros visos de un proyecto en funcionamiento.