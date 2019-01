Consejos para durar mucho más en el sexo.

Algunas personas prefieren durar más tiempo en el sexo, pero la mayoría del tiempo lo deciden los hombre, es por eso que de acuerdo a la revista masculina 'Mens's Health', preguntó a ha un grupo de hombres cuáles son sus trucos para retrasar ese preciado momento, así que no te lo pierdas.

Piensa en algo muerto

De acuerdo a uno de los entrevistados su truco que podría ofender a algunas personas pero que, sin duda, surte efecto. "Pienso en animales muertos. Funciona el 100% de las veces, de verdad. Es un poco espantoso, todo sea dicho. Pienso en un ave o paloma muerta en la calle o en un mapache feo o algo así, nada demasiado vulgar y sangriento, aunque a veces es pero un poco perturbador.

Beber agua

Otro de los entrevistados respondió lo siguente:

"Tengo un problema porque suelo eyacular demasiado pronto así que coloco un vaso de agua junto a mi mesilla. Si lo estamos haciendo, hace mucho calor y sé que no tengo mucho más tiempo, tomaré un sorbo de agua y eso me enfriará, pero también me da un pequeño descanso de la posición. Y es un sorbo rápido para que pueda volver a retomar la faena".

Para, respira, retoma

De acuerdo a El Confidencial: si te das cuenta de que va a llegar el momento, intenta relajarte y frena un momento. Si estás en plena penetración puedes parar y continuar con otras cosas durante unos minutos y después volver a la faena".

Cambiar de posición

Por tanto quizá sea buena idea cambiar de posición o tomarse un descanso. También puede ponerte sobre ella o comienza a besarla, descansando un poco. O simplemente puedes abrazarla durante un minuto más o menos.

