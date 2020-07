Consejos para cuidar tu piel del uso constante de cubrebocas

¿Cómo cuidar la piel del uso de cubrebocas? Foto: Selecciones

El uso de cubrebocas exige una revisión completa de nuestros regímenes de cuidado de la piel. A medida que usamos máscaras durante más y más horas al aire libre, hay razones para tener precaución adicional a fin de prevenir la hiperpigmentación y otros problemas relacionados con la piel.

Problemas por usar mascarilla

nhalamos y exhalamos continuamente mientras usamos máscaras y el ambiente húmedo dentro obstruye los poros y glándulas sudoríparas, causando acné y espinillas. Las máscaras también pueden causar fricción contra la piel, lo que crea melanocitos, lo que puede conducir a la hiperpigmentación.

El Dr. Kavya Bhagat, un dermatólogo de Pune, y agrega que si bien es importante salir o conocer gente con la máscara puesta, asegúrese de comprar uno con el material adecuado, que sea liviano y no demasiado duro para la piel.

Recomendaciones para el cuidado de la piel

Crema hidratante

Para evitar problemas de cuidado de la piel relacionados con las máscaras, el Dr. Kavya sugiere que solo se usen máscaras después de limpiar a fondo la cara y aplicar una buena crema hidratante. Las cremas actúan como una barrera entre el tejido de la máscara y su piel, lo que ayuda a evitar la fricción y las erupciones.

Exfoliación

Las personas con piel grasa y propensa al acné también deben tener especial cuidado, según la Dra. Shweta Iyengar, experta en piel de Mumbai, recomienda la exfoliación dos veces por semana para prevenir el acné y los puntos negros que pueden aparecer debido a las máscaras. El lavado facial con AHA y BHA limpia los poros profundamente y ayudará a prevenir el acné causado por la obstrucción.

Protector solar

El Dr. Shweta dice que usar protector solar para evitar el bronceado se está volviendo aún más importante ahora. Al igual que nuestras otras partes del cuerpo, cuando están cubiertas de manera desigual, muestran dos tonos de color diferentes, no usar protector solar en la parte expuesta de su cara significa que comenzará a ver la diferencia en la parte superior e inferior de su cara con el tiempo, debido a exposición parcial al sol.

Cuidado de la máscara

Las máscaras también atrapan la suciedad, el aceite y la humedad, por lo tanto, deben limpiarse a diario. Debes tener cuidado al limpiar tus máscaras. Si cualquier residuo del detergente está presente en las máscaras, causará irritación, reacciones y eccema, o agravará aún más los problemas existentes de la piel. Por lo tanto, lávelo con un champú suave y evite usar detergente con fragancia.

Los expertos en piel sugieren que la tela de las máscaras debe ser suave, para que no cause abrasiones. La tela con la que está hecha tu máscara hace una gran diferencia. Cuanto más ligera y transpirable sea la tela, menores serán las posibilidades de que se acumule humedad debajo. Esto también reduce las posibilidades de acné, pigmentación o puntos negros. Si no es un trabajador de la salud, evite usar N95 o máscaras hechas con material más resistente y grueso.