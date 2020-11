Consejos para cuidar la salud MENTAL y EMOCIONAL durante la pandemia

Consejos para cuidar la salud mental. Foto:Voz de las empresas

Las consecuencias de la pandemia por Coronavirus puede provocar diversos efectos negativos en la salud mental y emocional de las personas, para contrarrestarlo sigue los siguientes consejos que los expertos recomiendan.

El confinamiento y el distanciamiento social, unido a la incertidumbre ante la crisis económica, la tensión laboral o el miedo a nuevos contagios suponen una sobrecarga emocional para la mayoría de las personas, lo que puede afectar a la salud mental. Se considera que hasta un 90% de personas han sufrido estrés en el último año y un 40% de las personas lo sufre de manera continuada.

Cuidar de la salud mental, promover el bienestar emocional y fomentar la prevención de trastornos mentales es responsabilidad de todos. En este sentido, los especialistas de Neuraxpharm ofrecen en sus redes ocho recomendaciones para cuidar de la salud mental en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Consejos par cuidar la salud mental

Información con límites

Es fundamental estar informado de la actualidad. A pesar de esto, no todas las noticias que se difunden son positivas y el volumen de información, en ocasiones, puede llegar a ser abrumador. Dedica un tiempo específico a informarte de lo que está pasando. No se trata de vivir desinformados, sino de no estar sobre informados.

Alimentación saludable

La alimentación está estrechamente relacionada con la salud mental: con el comportamiento, el estado de ánimo y hasta con las patologías y el tratamiento de las enfermedades mentales. Seguir hábitos de vida saludable nos ayudará a sentirnos positivos, relajados y con una buena actitud ante la vida.

Importancia del ejercicio físico

Realizar ejercicios de mindfulness o practicar algún deporte se asocia a un menor riesgo de sufrir enfermedades mentales. La actividad física nos ayuda a despejar las ideas y nos aporta tranquilidad para poder ver con perspectiva las situaciones de estrés ocasional. Además, practicar actividades que te gusten hará aumentar tus hormonas de la felicidad, lo que te proporcionará bienestar mental.

Evita dar vueltas a las cosas

En ocasiones nos preocupamos de manera anticipada por lo que va a pasar. Estas situaciones no nos aportan ningún beneficio y solo nos generan más estrés. Pensar demasiado los problemas y adelantar posibles escenarios nos aleja del presente y de tener una actitud tranquila ante la vida.

Lo que tú piensas es lo que tú sientes

Casi todo en esta vida tiene su lado bueno, pero en ocasiones las preocupaciones externas nos impiden descubrirlo. Enfocar la vida desde un lado positivo nos ayudará a sobrellevar el estrés, aportando una sensación de tranquilidad emocional.

Mira lo que tienes, no lo que te falta

A menudo centramos nuestra atención en aquellas cosas que no poseemos y eso intensifica el sentimiento de necesidad. El bienestar emocional no consiste en conseguir cosas, en estar con personas o tener algo en específico sino en saber apreciar aquello que tenemos a nuestro alrededor y estar agradecido por ello.

Mantén un contacto social sano

Contacta con nuestros familiares y amigos o, en general, conecta con otras personas. Ya sea charlando de asuntos sin importancia o compartiendo tus inquietudes, la conversación con otras personas ayuda a desahogarse y dejar atrás las preocupaciones.

Importancia de dejar espacio a las emociones

Aunque vivamos en un contexto acelerado, aunque pasen cosas a nuestro alrededor, ayuda encontrar pequeños momentos para parar, respirar y sentir cómo nos sentimos en el momento. Tan importante es valorar los momentos de alegría y felicidad como dejar espacio a la tristeza.

