Consejos para crear outfits LEGGINGS negros a cualquier edad ¡infalibles!

Estos outfits con leggings negros son perfecto para renovar tu guardarropa. Foto: Pinterest

¿Amas los leggings negros, pero no sabes cómo llevarlos?, aquí te damos los consejos que necesitas para lucir outfits espectaculares con estás prendas que siempre están de moda y que puedes usar a cualquier edad, ¡sí!, no hay límites, todo consiste en que sepas combinarlos bien, ¡te verás hermosa!

Consejos para usar leggings negros a cualquier edad

Los leggings son una prenda conocida por versatilidad, y aunque en ocasiones no puede poner en situaciones incomodas, esto no pasaría si somos cuidadosas al utilizarlos, ya que todo depende del tipo de material, color y ocasión en que decidas usarlos, así que descarta por completo que a cierta edad ya no puedes usarlos, esa es una terrible mentira, si aprender a crear outfits con ellos, ¡siempre se te verán bien!, es por eso que debes tomar nota de los siguientes consejos, ¡vive la moda!

Los leggings negros se pueden usar en cualquier edad. Foto: Pinterest

¿Cómo usar un legging a los 18 años?

En esta edad el estilo que se usa es conocido como ‘teen’, y va un poquito más allá de los 18 años de edad, así que, si estás en esta etapa de tu vida, lo mejor que puedes hacer para crear un outfit con legging es combinar uno en color negro que llegue a la cintura con una t-shirt estampada, en caso de que haga frío puedes optar por una ‘oversized hoodie’, el calzado ideal para este conjunto serán unos tenis blancos, ¡amarás este look!

Outfit con leggings negros. Foto: www.cutypaste.com

Así llevarías un legging si tienes 25 años

Estar en los 20’s te da ciertas libertades, pues parece que todo queda bien; sin embargo, si realmente quieres lucir hermosa y con mucho estilo, debes aprender a usar los leggings correctamente, puedes combinar esta prenda con unos botines negros y una cazadora estilo militar.

En caso de que quieras un outfit nocturno, puedes combinar tus leggings con blazer de colores vibrantes, incluso va bien con uno sin mangas o un trench coat.

Outfit con leggings negros y cazadora militar. Foto: Pinterest

En caso de que el clima este caluroso, te recomendamos usar los leggings que están por encima de los tobillos.

¿Cómo se lleva un legging a los 35 años?

Combinalos con un ‘little black dress’, aunque también lo puedes sustituir con una blusa negra larga o incluso un suéter grande, si quieres sacarle provecho a tus piernas opta por un oversize, y si a este outfit le agregas unos tacones ya está hecho, ¡tendrás un look súper elegante!

