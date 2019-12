Consejos para conseguir pareja y no estar SOLA en Navidad

Seamos honestos, nadie quiere estar solo en Navidad, especialmente no sin pareja, pues es durante estas fechas que nos sentimos más nostálgicos y tristes, de hecho, en diciembre incrementan los casos de depresión. Sin embargo, este no tiene por qué ser tu caso, ¡así que manos a la obra! Con estos consejos podrás encontrar el amor esta Navidad.

¿Llevas todo el año cacheteando la banqueta por ese chico guapo? Es momento de entrar en acción. ¿Aún no conoces a nadie? No pasa nada, es momento salir de cacería y buscar a tu media naranja.

Olvídate de la timidez

Entendemos si eres una chica tímida, pero son quienes se atreven a hacer las cosas los que llegan más lejos. Lo mismo sucede con el amor; debes atreverte a dar el primer paso, proyectar mucha confianza y sentirte segura de quién eres. Nada de pensamientos negativos y derrotistas.

El amor está donde menos imaginas

Llevas un tiempo platicando con un chico, pero nada en serio, ¿y aún no te animas a darle la oportunidad? ¡Pues qué mejor momento que este! No te decimos que te hagas su novia inmediatamente, sólo date la oportunidad de salir con él, conócelo y descubre si hacen ‘clic’

No seas tan exigente

Seamos claros, esto no quiere decir que le des entrada a cualquier chavo, simplemente que te cuestiones si tus expectativas no son demasiado altas: está muy alto, está muy chaparro, no es musculoso, no es rubio, no tiene ojos azules… y un sinfín de excusas tontas. Nadie es perfecto y tal vez si te das la oportunidad de conocerlo descubras algo que te enamora.

Olvídate del pasado

¿Te has preguntado si no eres tú misma la que te impide encontrar el amor? A veces estamos aferrados con el pasado y no le damos paso a nuevas experiencias, posibilidades y amores, por ello es importante aprender a cerrar ciclos y seguir adelante.

