Consejos para conseguir multiorgasmos a traves del sexo oral

Llegar a un orgasmo en el sexo puede ser algo complicado para algunas mujeres, por lo que disfrutar de varios momentos de placer puede parecer imposible, sin embargo, puedes conseguirlo siguiendo los siguientes consejos durante el sexo oral.

El sexo oral se define como la estimulación de los genitales de una persona con la boca y la lengua. En los hombres se conoce como felación mientras que, en las mujeres, cunnilingus. En ambos casos, las sensaciones son muy intensas, pero si eres mujer y quieres saber qué se siente tener multiorgasmos, La Verdad Noticias te deja unos tips.

¿Cómo tener multiorgasmos? Foto: La República

Multiorgasmos con sexo oral

Lo excitante del sexo oral es que la pareja puede acariciar con la lengua zonas muy sensibles como el clítoris y usando las técnicas correctas puede hacerte llegar varias veces al orgasmo.

Especialista en relaciones de pareja y sexualidad, explica que existen ciertas técnicas para que una mujer llegue al orgasmo y multiplique esa sensación sin la necesidad de una penetración.

Empieza en los alrededores

Lograr multiorgasmos en el sexo oral requiere que vayas despacio y que no estimules desde un inicio las zonas más sensibles de la zona íntima femenina, como el clítoris o la entrada vaginal.

Lo ideal es que, con la lengua, empieces por acariciar lentamente los alrededores, especialmente la parte inferior de la vulva, conocida como perineo. Debes comenzar a rodear la entrada de la vagina, jugar con los pliegues de los labios vaginales y luego recorrer la base del clítoris. Rápidamente la mujer aumentará la lubricación y la erección comenzará a intensificarse.

Estimula desde adentro

El clítoris mide en promedio 10 centímetros, pero solo vemos una pequeña parte. El resto se encuentra rodeando los genitales desde adentro y por ello, es muy importante hacer movimientos con los dedos dentro de la vagina.

Se deben lubricar dos dedos e introducirlos suavemente, no hasta el fondo, sino hasta la segunda falange que es la medida exacta para llegar al punto G. Una vez dentro, hay que estirar y encoger los dedos, muy suavemente, haciendo el movimiento de "ven". Es una zona muy sensible, por lo que no se debe ser brusco.

Combina los movimientos

Finalmente, para conseguir multiorgasmos solo con sexo oral, la experta recomienda seguir con el movimiento de los dedos dentro de la vagina, pero al mismo tiempo, volver a la estimulación externa.

Se debe acariciar el clítoris con la lengua, haciendo leves succiones, masajeando sobre él y alrededor, subiendo la intensidad de los movimientos según como vaya reaccionando la mujer con sus movimientos o gemidos.

La combinación de los movimientos de los dedos junto con la estimulación oral desde afuera hará que rápidamente ocurra el orgasmo y en seguida otro y otro más, siendo cada vez más intensos.

Si no se tiene pareja, simplemente se debe hacer el trabajo de la lengua con los dedos durante la masturbación o con un simulador de sexo oral. La clave está en no detenerse, seguir con la estimulación y hasta intensificarla, incluso si ya se llegó al orgasmo, pues de esta manera vendrá el siguiente casi de manera inmediata.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.