Consejos para conseguir el mejor bronceado estas vacaciones, protege tu piel

Si quieres aprovechar al máximo los rayos del sol y obtener un bronceado perfecto, debes saber que existen ciertos consejos que debes seguir para cuidar tu piel y que los rayos UV del sol no echen a perder tu objetivo, te decimos cómo lograrlo.

Consejos para broncearte y cuidar tu piel

Prepárate días antes

El bronceado sucede cuando las células producen melanina al estar expuestas al sol, por eso la importancia de empezar a prepararlas con días de anterioridad comiendo melón, zanahorias, espinacas, esto le ayudará a tu piel a darle un tono más café, debido a los carotenos que estas verduras contienen.

¿Cómo lograr un bronceado perfecto? Foto: Oasis Hotel

Además, es importante que consideres exfoliar tu cuerpo antes de que salgas de vacaciones, para eliminar todas las células muertas y así permitir que el bronceado dure más tiempo.

Utiliza bloqueador solar y bronceador

El bloqueador solar se debe de utilizar diariamente aunque no salgas a la playa o a la alberca, ya que los rayos UV siempre tienen efecto en la piel.

Bloqueador y bronceador ideal

Todas las pieles reaccionan de forma diferente a la exposición solar. Mientras tu tono de piel sea más clara, será más propensa a ponerse roja, las morenas suelen tornarse doradas. Los expertos recomiendan que el bronceador contenga aceites naturales de coco, zanahoria e incluso de oliva para mejores resultados.

Mide el tiempo

Para obtener un buen bronceado no significa tener que exponerte a los rayos del sol por largo tiempo. El tiempo recomendado para asolearse es de entre 30 minutos a una hora al día, para darle oportunidad al cuerpo de producir la cantidad adecuada de melanina.

Date vueltas

Se recomienda estar atenta de cuantos minutos expones las partes del cuerpo al sol, para que no obtengas un bronceado irregular. Es importante darse vueltas muy a menudo. Cambia de posición cada 10 a 15 minutos, para que todo tu cuerpo se broncee. Para evitar esas marcas no deseadas escoge trajes de baño sin tirantes o sin tiras para lograr un bronceado más uniforme.

Descanso a tu piel

Luego de estar expuesta la piel al Sol, las células de la piel siguen haciendo su trabajo, produciendo melanina aun cuando ya no reciban sus rayos. Una vez que ya se haya tenido el tiempo adecuado para broncearte, busca una sombra y aplica más bloqueador solar, esto ayudará a que no sufras quemaduras y refrescará tu piel. Si no descansas tu piel sólo provocarás que se queme y se ponga roja.

Hidrátate

No solamente debes tomar mucha agua mientras estés expuesta a los rayos del sol, también deberás aplicar cremas o lociones hidratantes para que la piel se mantenga fresca e hidratada.

Es muy importante recalcar que los doctores recomiendan no exponerse a los rayos del Sol de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando los rayos son más dañinos para la piel. Si deseas saber cuál es el bronceador perfecto para tu piel, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

