Consejos para combatir la fatiga por la pandemia de Covid-19

¿Cómo combatir la fatiga por Coronavirus? Foto:Infobae

A medida que la pandemia se prolonga, seguir las pautas para la prevención de covid-19 puede parecer un desafío cada vez mayor. Por eso es importante saber identificar la fatiga que provoca y tratar de combatirla.

Todo tipo de cambios de comportamiento relacionados con la salud, como aumentar la actividad física, comer de forma sana y reducir el consumo de tabaco, provocan una recaída en al menos la mitad de las personas en un plazo de seis meses. Y por suerte, la evidencia científica también sugiere algunas tácticas para ayudarte a permanecer a salvo y proteger tu salud mental y tu bienestar.

Detección de la fatiga por Covid-19

Una explicación de por qué nos bajamos del carro de la prevención se reduce a dos importantes predictores de las conductas respecto a la salud.

Uno es la susceptibilidad percibida: ¿cuán probable crees que es contraer una enfermedad?

La segunda es la percepción de la gravedad: si la contraes, ¿qué tan grave crees que será?

Ha habido millones de casos de coronavirus en EE.UU. Pero todas esas personas todavía suman menos del 3% de la población total del país. Dependiendo de donde vivas, puede que conozcas sólo a unos pocos que hayan contraído la enfermedad, aunque las cifras a nivel nacional sean altas. Esto puede reducir la susceptibilidad percibida.

Fatiga por Coronavirus. Foto: Bussines Insider

¿Qué produce la fatiga por Coronavirus?

No es tan grave

Los ciudadanos miran tendencias y se dejan llevar por la creencia de que no están tan expuestos a la Covid-19 o que la gravedad de la enfermedad no es tan mala. Después de todo, uno podría razonar, han pasado ocho meses y no me he enfermado.

Mientras que las normas sociales se pueden comunicar de muchas maneras, uno de los principales caminos es a través del aprendizaje observacional. Cuando los gobiernos estatales deciden abrir bares, restaurantes, gimnasios y cines, puede que lo interpretes como una señal de que estos lugares son ahora "seguros" para visitar.

Anhelo de conectar

Los esfuerzos para aplicar el distanciamiento han aumentado los sentimientos de aislamiento social y soledad de muchas personas, especialmente entre los adultos mayores y las personas que viven solas.

Los seres humanos son animales sociales por naturaleza. Por lo tanto, el aislamiento social puede ser particularmente desagradable. Y puede conducir a una variedad de resultados de salud deficientes, como hipertensión o un sueño más pobre.

En el escenario de la pandemia, esto es como pensar en cómo era el mundo antes del covid-19. Pero aunque pensar en ellas puede traer buenos recuerdos, también puede incentivar a adoptar conductas de riesgo.

Mantenerse seguro

El número de casos está aumentando. El clima se está volviendo más frío en muchos lugares, haciendo menos factible comer y socializar al aire libre. La gente necesita redoblar el nivel de precaución y sostenerlo durante los meses venideros, manteniéndose a salvo sin incrementar más su aislamiento social.

Recomendaciones para combatir la pandemia de Coronavirus

Después de que comenzase la pandemia, el lavado de manos se incrementó de forma importante. Esperemos que se mantenga alto, ya que es una forma de prevenir muchas enfermedades infecciosas y es algo que se puede mantener sin que acarree ningún efecto negativo en la salud mental.

Las mascarillas también son importantes. Un estudio de agosto mostró que el 85% de los americanos las usaban la mayor parte del tiempo en las tiendas. También es algo que debe mantenerse para limitar los nuevos contagios.

Distanciamiento físico, que es probablemente el más difícil. Los expertos en salud pública a menudo abogan por un enfoque de reducción de daños para los comportamientos en los que la supresión completa de un factor no es factible.

TE PUEDE INTERESAR: Covid-19 dispara los casos de fatiga crónica en Cancún

Ejercicio efectivo para tonificar los glúteos ����️������https://t.co/ENyltKSgeU — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 30, 2020

Evitar las multitudes y las grandes reuniones. Si Zoom y otros modos de videoconferencia se han vuelto tediosos, organizar sus propias pequeñas reuniones es una posibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque hay formas de minimizar los peligros, socializar en grupo conlleva riesgos.

Si deseas conocer más noticias acerca del Coronavirus, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias y mantente informado.