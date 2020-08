Consejos para ayudar a tu hijo en el regreso a clases 'nueva normalidad'

Consejos para ayudar a sus hijos en el regreso a clases. Foto: Prevento

El otoño está casi aquí, y para millones de niños, las cosas no han vuelto a la normalidad, por lo que se ha optado por comenzar el año de forma remota y otros están dando la bienvenida a los estudiantes no más de tres días a la semana, pero ¿cómo tomará tu hijo este regreso a clases? He aquí unos consejos para ayudarlo en el trayecto.

Meghan Walls , psicóloga infantil de Nemours Children's Health dice que si bien para nosotros, como adultos, el tercer o sexto grado parece un bache en el tiempo, esto es real para los niños. Para los niños, esto se siente realmente grande. Con eso en mente, aquí está cómo ayudarlos a lidiar con esas emociones y comenzar el año con una nota lo más positiva posible.

Consejos para el regreso a clases

Pregúnteles cómo se sienten

Es un paso tan simple y obvio, pero los expertos dicen que es uno que los padres a veces pasan por alto. Realmente deja que te lo cuenten. No digas: ¿Estás triste? ¿Estás molesto?. En lugar de eso, hazlo como una pregunta abierta. Luego siga haciendo esas preguntas abiertas una vez que regrese a clases, y durante todo el año.

Valide esos sentimientos

Muchos padres sienten la necesidad de solucionar los problemas de sus hijos, pero los expertos dicen que es importante combatir ese impulso. Hágales saber a los niños que está bien sentirse frustrado. Está bien estar triste. Muchos adultos también están frustrados y tristes. Las investigaciones muestran que validar las emociones difíciles puede ayudar a los niños a superarlas de manera más efectiva y desarrollar EQ o inteligencia emocional.

Reconozca lo que no funcionó la primavera pasada

Si su hijo tuvo una experiencia particularmente difícil durante el aprendizaje remoto el año académico pasado, ahora es el momento de sentarse juntos para hacer una lista de los problemas específicos que enfrentó.

Pregunte: ¿Cómo podemos hacer que la experiencia sea un poco más tolerable? ¿Había hermanos menores siempre interrumpiendo? ¿Su hijo se sintió incómodo al hacer las lecciones de Zoom frente a usted o sus hermanos? Considere las cosas que puede controlar por su parte, así como las preocupaciones que la escuela o el maestro de su hijo pueden ayudar a abordar en los suyos.

Puede ser útil recordarle a su hijo (y a usted mismo) que los maestros han aprendido mucho sobre el aprendizaje remoto. Es posible que algunos de los problemas que tuvieron al principio ya no sean un problema.

Apóyese en la escuela.

Los padres deben sentirse cómodos al usar maestros y consejeros escolares como recursos, porque realmente pueden ayudar a los niños a procesar las emociones difíciles y diseñar estrategias para que este sea un año exitoso.

Si su hijo tenía dificultades durante la escuela regular, acudiría al consejero de la escuela o al maestro y comenzaría a plantear los problemas temprano. Eso todavía puede suceder en este entorno de aprendizaje remoto. No crea que tiene que hacerlo solo para hacer que todo esto funcione para su hijo desde el punto de vista logístico o emocional.

Mantenga la estructura y la consistencia tanto como sea posible

Si necesita plantar a su hijo frente a una pantalla durante unas horas porque es la única forma en que puede hacer el trabajo, esa es una cosa. Pero si estás siendo más relajado o indulgente con ciertas cosas porque crees que eso ayudará a mitigar su decepción, es algo a lo que hay que prestar atención.

Nueva normalidad en este año escolar

Los padres están preocupados por el próximo año escolar y los enormes desafíos que presenta en muchos frentes: logística, finanzas, salud y seguridad. Pero Walls advirtió en contra de quejarse o desahogarse frente a los niños, quienes siguen las señales de los adultos.

En última instancia, manejar cualquier decepción que experimente su hijo se trata realmente de lograr un equilibrio. Seguro, quieres darles tiempo y espacio para lidiar con emociones difíciles. Pero también quieres darle un giro positivo al año. Desea modelar la resiliencia, especialmente porque cualquier escuela que les parezca cuando comience este año académico podría ser muy diferente más adelante.

Ya sea que esté comenzando de forma remota o cara a cara, es posible que tenga que haber cambios. Los niños quieren saber que sus rutinas seguirán vigentes y que habrá medidas de seguridad. Cuanto más podamos hacerles saber que, como padres, somos conscientes de que las cosas pueden cambiar, y que así es como lo superaremos juntos, eso ayuda.