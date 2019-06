Consejos para aumentar la tolerancia con tu pareja .

En una relación de pareja siempre habrá malos entendidos por lo que cada uno quiere, sus intereses, sentimientos y emociones, pero es por este motivo que siempre se debe tener cierta tolerancia para poder enfrentar las distintas situaciones que se te presenten y para hacerlo necesitarás estos consejos ¡Así que pon mucha atención!

Para evitar problemas con tu pareja siempre debe haber cierta tolerancia en su relación y aquí te diremos algunos consejos ¡Descúbrelo!

Acepta

Cuando se tiene una relación de pareja es más que necesario aceptar que hay cosas que no puede cambiar, hay hábitos que no te van a gustar, pero jamás pretendas modificar la esencia de una persona, ya que, si lo haces o lo tratas de hacer, será imposible y además te frustrarás al pensar que no cambia.

Escucha

Siempre debes tener en cuenta que el amor implica que debes escuchar y que debes tener comprensión, tolerancia y aceptación, de esta manera siempre habrá una negociación y apertura para que nada de lo que suceda en la relación pueda convertirse en un elemento de tensión apremiante.

Comunicación

La comunicación es una de las cosas que jamás nos debe faltar, puesto que es muy común que, con el paso del tiempo, ésta va disminuyendo por diferentes por la pérdida de interés, temas de conversación que no gustan o incluso generan discusiones, sensación de falta de empatía, y la comunicación se transforma en una fuente de frustración. ¡No permitas que esto pase!

Aprender a dialogar

Ante los problemas y los desacuerdos, si se ha logrado hablar asertivamente y se comprendió lo sucedido, tenemos éxito. Hay que quedarse con las conclusiones, los acuerdos y las propuestas. Esto te ayudará a que la relación mejore y se mantenga estable. Nunca debes permitir que esta parte afecte a tu relación.

