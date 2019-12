Consejos para aplicar la base de MAQUILLAJE como toda una experta

Si quieres que la piel de tu rostro luzca perfecta y sin imperfecciones, la base de maquillaje puede ser tu mejor aliado, pero aplicarla erróneamente podría echar a perder tu look completo, por eso el día de hoy te compartimos algunos consejos para que la apliques como toda una experta y luzcas como una celebridad.

Las hay de diferentes tipos y para todas las necesidades: para pieles secas, para pieles grasas o con tendencia a acné, con protector solar y un sinfín de variedades más; pero lo más importante es saberla aplicar y utilizar las herramientas necesarias.

Asimismo, cabe agregar que la base de maquillaje te ayuda a proteger tu piel de la radiación solar y de la contaminación, dos factores que aceleran la deshidratación y el envejecimiento prematuro, no obstante, es sumamente importante no utilizarla demasiadas horas, para no obstruir los poros, y desmaquillarte y lavarte la cara para limpiar y desintoxicar.

Ahora sí, ya que sabemos todo esto, podemos pasar a conocer las diferentes técnicas de aplicación y herramientas para lograr un acabado de impacto.

CÓMO APLICAR LA BASE DE MAQUILLAJE

Aplicación con dedos

Esta sin duda es la aplicación más fácil y económica, ya que no se requiere ningún instrumento adicional, no obstante, hay que asegurarse de que nuestras manos estén limpias y desinfectadas para evitar distribuir las bacterias en la cara.

Con esta técnica se logra un acabado natural, pero es importante no aplicar más cantidad de la necesaria, es decir, el tamaño de una moneda de dos pesos. Aplica el producto por toda la cara y distribuye con pequeños toquecitos utilizando al menos dos dedos.

Aplicación con esponja

Esta es una las técnicas más empleadas por las youtubers ya que de esta forma se logra una cobertura más completa (aunque esto también depende mucho del tipo de maquillaje que elijamos). Sólo asegúrate de humedecer la esponja, exprimir el exceso de agua y distribuir uniformemente.

Aplicación con brocha

Por último, la aplicación con brocha es una de las favoritas tanto de las maquillistas expertas como de aquellas que tienen la piel seca, ya que permite una mejor distribución y permite lograr un acabado profesional. Sólo necesitas una brocha para base de maquillaje plana y aplicar con movimientos hacia abajo.

