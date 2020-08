Consejos para adaptar el entorno escolar de tu hijo en casa ¡motívalo!

Consejos para el regreso a clases de tus hijos. Foto:Publímetro

Desde la colocación de la pantalla hasta los toques decorativos, aquí te otorgamos unos consejos para brindarles a tus hijos un espacio de aprendizaje remoto que se adapte a un regreso a clases en casa y sea benéfico para ellos.

Ahora mientras millones de estudiantes se dirigen a un reto de aprendizaje remoto, los expertos dicen que es hora de ser más deliberados en la forma en que configuramos el espacio de los niños.

Regreso a clases en casa. Foto: Toluca la bella CD

Las investigaciones muestran que los espacios de trabajo para adultos pueden tener un impacto directo en la satisfacción y producción laboral. Los estudios que involucran a niños muestran que su entorno físico puede influir profundamente en el aprendizaje. Por lo tanto sigue los sientes consejos para configurar el espacio de tus hijos en este regreso a clases.

Consejos para el espacio de tus hijos

Configure correctamente su pantalla

Si alguna vez ha mirado una computadora portátil durante unas horas y ha sufrido el dolor de cuello posterior, entonces lo sabe: la ubicación de la pantalla es un factor importante en la comodidad general. Los expertos generalmente están de acuerdo en que la pantalla debe estar al nivel de los ojos, y a unas 20 a 30 pulgadas de la cara de un niño.

También es importante tener la iluminación adecuada, especialmente si su hijo va a pasar mucho tiempo chateando por video con maestros y compañeros de clase. Asegúrese de que su espacio sea lo suficientemente brillante, idealmente con una fuente de luz al costado del monitor de su computadora en lugar de directamente frente o detrás de ellos.

Asegúrese de que sus pies toquen el suelo

Quieres empezar con una silla realmente buena, debería ser cómoda. La experta enfatizó que lo más simple es asegurarse de que los pies de su hijo se conecten con el piso. Piensa en lo extraño que se siente cuando estás en un taburete alto en un bar o restaurante y no hay ningún lugar donde poner los pies. No querrás que tu hijo se sienta igualmente desanimado.

Déjalos sentir que el espacio es suyo y devuelveles un poco de esa emoción

Dales un cubículo

La mayoría de los niños y adolescentes generan desorganización. Por eso es tan importante darles un espacio donde puedan guardar sus cosas escolares: sus dispositivos, libros, libros de trabajo, etc.

No tiene que ser grande en absoluto. Tal vez una sección de una estantería abierta o algún otro pequeño cubículo, solo un pequeño espacio dedicado donde pueden organizar sus cosas de la escuela de la misma manera que lo hacen con un cubículo o casillero en la escuela.

Considere cómo y cuándo se mudarán

El flujo y el movimiento no son necesariamente factores que los padres consideran al configurar espacios de aprendizaje, pero los expertos dicen que son importantes. Podría valer la pena considerar un escritorio para sentarse y pararse que le permita a su hijo cambiar de postura a lo largo del día, pero no es necesario. El movimiento es importante para el aprendizaje, por lo que los estudiantes no están parados todo el día cuando están en el aula.

Recuérdale a su hijo que se tome descansos y se mueva físicamente (saltos, lagartijas, estiramientos, yoga, etc.) o incluso mientras está sentado. Considere también sus ojos. Cada 20 minutos más o menos, pídales que miren algo a unos 20 pies de distancia durante unos 20 segundos.

En este regreso a clases mayormente en línea, se recomienda usar una silla cómoda para evitar problemas de postura y no pasar largos periodos frente a la pantalla.



Una forma para el seguimiento del tiempo

A los padres se les ha dicho repetidamente desde la primavera pasada que seguir algún tipo de horario diario puede ser útil para los niños académica y emocionalmente. Los padres deben ser creativos con los temporizadores para mantener a su hijo en el camino correcto y darles una idea clara de dónde se encuentran en cualquier momento de un día determinado.

Considere un reloj de arena o un temporizador para ayudar a mantener a su hijo. Por supuesto, puede usar aplicaciones digitales para apoyar a su hijo, pero a veces es un buen cambio usar algo analógico.

Reduzca las distracciones

Pero es tan importante que los padres establezcan un espacio para la mínima distracción. Si puede darle a su hijo su propio escritorio exclusivo con su propia silla exclusiva, en un área de su hogar donde no estará sujeto a muchas interrupciones, eso es realmente ideal.

Permítales personalizar las cosas

Parte de la emoción de la temporada de regreso a clases es lucir un nuevo atuendo o corte de pelo y visitar un nuevo salón de clases que será su hogar lejos del hogar durante el próximo año.

Entonces, si está arreglando un rincón de su casa para que sea el espacio de trabajo de sus hijos, deje que escojan los colores de cualquier mobiliario o material de escritorio. Deje que agreguen una planta que puedan cuidar. Anímalos a colgar dibujos o carteles.