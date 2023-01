Consejos para acercarte a la persona que te gusta

Conocer a alguien nuevo es toda una aventura, porque es abrirse de nuevo al amor, a la oportunidad de amar y recibir amor, a vivir la dicha de una vida en pareja y tal vez, encontrar la felicidad en una de las múltiples formas que hay en esta vida, en este caso, entre dos, en la dinámica de una relación sentimental.

Pero claro, atreverse a dar ese primer paso con la persona de tu interés a veces da nervios, porque tal vez no quieras estropearlo ya que quizá la atracción es tan fuerte, que te gustaría causarle una impresión y asegurarte de que note bien tus cualidades y te encuentre tan agradable a ti, como tú a esa persona.

Anímate a abrirte al amor y da ese primer paso, inicia la conversación, actúa con naturalidad, sé tú misma y llama su atención, sin parecer que te alborotas o eres estrafalaria. Hoy en la sección de Estilo y Vida, en La Verdad Noticias te compartimos algunos consejos prácticos para hablar con la persona de tu interés, hacer que le gustes y conquistarle.

¿Cómo te acercas a la persona que te gusta?

Sonríe

Puede sonar incorrecto decirle a alguien que sonría, porque suena a mandato y a una actitud machista, sin embargo, la esencia de esto es tener una actitud amable y accesible. Cuando sonríes, te notas más carismática y amena, así que rompe el hielo y deja que la conversación fluya con una sonrisa.

Deja de tratar de adivinar lo que está pensando

Si te centras en pensar lo que él está pensando o si le está interesando tu conversación o no, no te vas a relajar. Permite que se de una conversación con naturalidad, así que sé tú misma, disfruta el momento y si hay cadencia en el ritmo de su interacción, listo, van por excelente camino.

Sé elegante

Así como es positivo que él sea caballero, tú también actúa como una dama. Eso sí, evita caer en los clichés y roles que sólo perpetúan el machismo; mejor dicho, nos referimos a que haya modales, sin actitudes vanidosas o estrafalarias tratando de ser el centro de atención, sino procediendo con empatía.

Hazle cumplidos

No es elevar su ego, sino darle a entender sutilmente que hay una atracción y un interés, así que si le haces un cumplido, es porque reconoces esa cualidad en él (que tienes en ti porque todos somos espejos) que te parece favorable y atractiva. Señala qué es lo que te gusta o interesa de su persona, sin hacerlo sentir incómodo.

No seas mal hablada

Los modales son muy importantes, así que no actúes de manera vulgar o desagradable, porque esto es probable que lo aleje. Tampoco decimos que actúes como si fueras otra persona o como alguien super recatada, porque no te beneficiará no ser auténtica, pero si eres extravagante o es parte de ti hablar así, mide bien lo que dices y cómo.

¿Cómo empezar a hablar con el chico que te gusta?

Comunica con confianza y sé sutil

Claro que debes coquetear, pero con sutileza, es decir, no te le lances sin previo aviso, deja que haya misterio y atracción. Dale a entender que te gusta y muéstrate segura de ti misma, porque esta es una de las características que hacen atractiva a una mujer.

Habla de ti y deja que hable de él

Si se quieren conocer, si desean que haya una verdadera conexión, tienen que compartir. Así que hablen de tus intereses pero también que te comparta los suyos, así que no acapares la conversación y anima a que haya una buena comunicación desde el inicio.

