Consejos para BAJAR de PESO con una dieta para personas ocupadas

¿Quieres bajar de peso, pero estás muy ocupado?, aquí te damos consejos súper prácticos que cambiaron por completo tu idea de la dieta, lo mejor de todo es que son fáciles de seguir y son muy saludables, así que ¡toma nota!

Dieta rica en proteínas para bajar de peso

El consumo de proteína será un verdadero aliado de tu dieta, ya que esta ayuda a quemar más calorías que incluso la combinación de alimentos ricos en almidón.

Otra de las bondades de la proteína es que te ayudará a no perder masa muscular y esto es realmente bueno para ti, pues, los músculos son los que permitirán quemar todos los días más calorías.

Cómo sabes, las comidas con proteínas no son tan ligeras, así que te mantienen satisfecho por más tiempo evitando que consumas más alimentos, y en caso de que lo hagas preferirás comer aquellos que no tengan tanta grasa.

Incluye más agua en tu dieta

Por otro lado, es necesario que, si incluyes proteínas en tus alimentos, optes por consumir agua suficiente ya que esto te ayudará a absorber todos los nutrientes y eso te permitirá bajar de peso más rápido.

También, en La Verdad Noticias te compartimos que se recomienda tomar un vaso de agua al despertar y luego antes de cada comida, ya que esto te hará sentir más satisfecho y evitará que consumas antojos, ya que además este líquido vital tiene el efecto de un supresor natural.

Baja de peso comiendo vegetales

Las dietas con vegetales no solo son saludables, son una opción perfecta para bajar de peso, de ahí que se recomienda que el plato siempre contenga un 50 por ciento de estos alimentos y que se combinen con proteínas, y si no te gusta comerlas crudas, añade un poco de caldo, pues te será más fácil comerlas y no perderán sus nutrientes.

Ahora ya lo sabes, bajar de peso no siempre requiere muchos sacrificios, lo único que debes saber es que todo lo que consumes repercute en tu salud, y es crucial que ante ello mantengas siempre una dieta equilibrada libre de excesos.

