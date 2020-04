Consejos fáciles para tener una piel radiante y suave todo el día. Foto: elheraldo.co.

Tener una piel suave y tersa no es tan imposible como parece, solo necesitas dedicarle algunos segundos de cuidado para que luzca siempre hermosa, aunque, eso sí, necesitarás tener bastante disciplina y constancia, pues, de lo contrario, no verás los resultados que tanto deseas, así que, para ayudarte con este objetivo te damos algunos de los consejos básicos, ¡toma nota!

Cuida tu piel del sol

Siempre usa un protector solar que te ayude a evitar que tu piel se exponga a los rayos UVB y UVA, para ello, elige uno que no se sienta tan grasoso, generalmente son los mineralizados, y si crees que, porque no te expones al sol estás a salvo, eso no es del todo cierto, si pasas mucho tiempo frente a pantallas o computadoras, será ideal que busques un protector para luz azul.

Mujer se coloca bloqueador facial. Foto: germainegoyamadrid.com

Comienza el día bien humectada

Elige productos que te ayuden a hidratar tu piel durante todo el día, el cual, usa desde que comiences tu día, esto ayudará a que tu piel se vea radiante, eso sí, procura que sea una adecuada a tu tipo de dermis o podría ser contraproducente.

Elige productos naturales

Si te gusta usar diversos productos para la piel, verifica que no tengan químicos y que sean amigables con el medio ambiente, de preferencia deben tener un ‘certificado green”, ya que, con eso garantiza que realmente están libres de sustancias dañinas; sin embargo, recuerda que, no hay nada como las mascarillas naturales, para hidratar la piel y además, son super baratas.

Mujer con mascarilla casera. Foto: encolombia.com

Cuida tu alimentación

Incluye a tu dieta alimentos que beneficien a tu piel, alguno de estos son los cítricos, salmón, frutas y leguminosas, por otro lado, procura disminuir tu consumo de azúcares, lácteos y grasas, ya que, pueden provocar que aparezcan imperfecciones en la barbilla y las mejillas, así que, es muy importante que comas saludable y equilibradamente, también, recuerda beber al día la menos dos litros de agua.

Ejercita tu cara

Una opción para mantenerte joven es hacer ejercicios para tonificar los músculos de tu cara, por ello, es recomendado practicar yoga facial, ¿te amina a intentarlo?

Yoga facial. Foto: elpais.com

Con información de Vogue.