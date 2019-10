Consejos eficaces para que una relación de pareja funcione/ FOTO CORTESIA: OBJETIVO BIENESTAR

Cada relación de pareja es distinta pero sin duda siempre habrá algunos problemas que son complicados de resolver, es por esta razón que se debe tomar las cosas con calma, ya que todo tiene solución y no debes poner en riesgo ese amor, sí que si quieres que perdure por mucho tiempo, estos consejos te ayudarán a lograrlo.

Buena comunicación

Para que tu relación pueda superar todas las etapas, debe haber una buena comunicación, esto evitará que haya menos errores por no saber expresarse adecuadamente, o por las faltas de respeto hacia uno mismo o hacia la otra persona. La comunicación debe ser asertiva, debes expresar los pensamientos, los sentimientos y la forma de ver el mundo a través de las palabras o gestos.

Confianza

Esta esperanza firme en la otra persona debe ser el toque especial de la relación, ya que la confianza hace que ambos se puedan complementar. Confiar en el otro es una de las bases de toda relación en buenas condiciones.

Un 'hobby' compartido

Puedes buscar una alternativa para compartir algo durante su tiempo de ocio. Tan sencillo como dar un paseo un día a la semana, ir al cine o apuntaros a alguna actividad como un curso de cocina o de pintura en la que podáis disfrutar los dos. Esta es una excelente opción para disfrutar algo que les gusta y qué mejor manera de hacerlo que juntos.

Asume sus virtudes y defectos

Esto quiere decir que no debes cambiar tu manera de ser pero si debes respetar tu personalidad y procurar que no afecte las emociones de tu pareja, debe conocerse hasta el punto de tolerar ciertas cosas, pero no todo.

Respeto por el espacio personal

Otra de las cosas importantes es respetar el espacio de tu pareja, todos tienen amigos, familia y conocidos, una de las formas es seguir con una relación sana es dejar que tu pareja se divierta y salga con su mundo, así siempre habrá algo que contar.

