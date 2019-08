Consejos efectivos para recuperar el interés de tu pareja

Al principio de una relación de pareja siempre se demuestra el interés que ambas partes tienen, sin embargo, con el paso de los años, tu pareja puede perder el interés en ti, ya que en algunos casos se vuelve monotonía y necesitas hacer algunas acciones para recuperar este estado en el que muchas veces nos gusta estar, ya que hay más atención y los momentos son más especiales.

Cuando conocemos a una persona que nos gusta, siempre demostramos que es lo que podemos hacer para estar con ella, son actitudes que se presentan de manera naturales, no es necesario forzarlas, pues está claro que, siente algo por ti, esa persona pensará en ti y se interesará por tu persona.

Recuerda que, si tu pareja no te demuestra ciertas cosas es porque no te quiere o no ama, como tú a él, pero puede poner en práctica los siguientes consejos para ver como actúa tu pareja.

No cuentes todo

En muchos casos contamos todos los detalles de lo que pensamos, tal vez tu pareja y tu no se vean todos los días, pero por mensajes pueden cometer ese error y al momento de verse en persona, no tendrán más para contarse, además que hay cosas que son tan personales que no debes compartirlas.

Hacer algo diferente

La rutina es algo que mata a muchas relaciones, por lo que juntos deben hacer diferentes actividades, algo nuevo, algo que les interese a ambos y que puedan disfrutarlo en algún momento libre que tengan, caminen, viajen, hagan algún deporte.

Haz que te extrañe

Si se ven todos los días puede ser que estén haciendo algo mal, así que debes hacerte desear por el o por ella, de manera que cuando se vean se la pasarán bien después de algún tiempo, es una idea que puede ser efectiva para su relación.

Sorprende

Un detalle puede sorprender a tu pareja, puedes llevarle a su trabajo algo que le guste, una orden de comida, un frape, un chocolate, una carta u otras cosas que le hagan su día diferente.

