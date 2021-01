Consejos de los expertos para quitar las MANCHAS difíciles de la ROPA

Consejos para eliminar las manchas de la ropa. Foto:Hogar un COMO

Los expertos de la industria abordan sus mejores consejos para no perder la calma y atacar las manchas más difíciles de quitar de la ropa.

No te pierdas los consejos de Gwen Whiting y Lindsey Boyd, las cofundadoras de The Laundress (una colección de detergentes ecológicos y cuidado de telas), y Zachary Pozniak, vicepresidente de operaciones de la reconocida y lujosa empresa de limpieza en seco de alta gama, Jeeves New York.

A continuación comparten su experiencia en lo que se debe y no debe hacer en la lavandería, además de instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo revertir las manchas.

Consejos para eliminar manchas difíciles

LEA la etiqueta de la prenda

Si el artículo dice sólo limpieza en seco, entonces sólo limpieza en seco. Pozniak no recomienda intentar quitar las manchas de estos artículos usted mismo, así que confíe en los profesionales para que hagan el trabajo sucio por usted.

Consejos para quitar manchas. Foto: Infogate

NO entre en pánico cuando tenga una mancha

El error más común que vemos que la gente comete es usar servilletas de papel o lo que sea que esté alrededor para intentar quitar la mancha, lo que, solo empeora las cosas. Es mejor esperar y tratarlo en casa, donde puede usar los productos y herramientas adecuados y tener tiempo para tratar el área afectada.

HAGA un toque (no limpie)

Evite el uso de toallas de papel o servilletas. La lavandera creó el paño de limpieza sin pelusa como un paño fácil de usar para eliminar las manchas. En lugar de esparcir la mancha frotando, use un movimiento de toques suaves tirando hacia arriba, lo que levanta la mancha.

NO seque ni planche un artículo si la mancha aún es evidente

Antes de hacer cualquier cosa, asegúrese de no agregar calor al material. El calor de una secadora o plancha puede bloquear la mancha en las telas, lo que dificulta su eliminación más adelante.

TENGA estos tres artículos domésticos a la mano:

Jabón líquido para platos, peróxido de hidrógeno al 3% y vinagre perfumado.

El mejor quitamanchas previo al tratamiento no es uno de la tienda de comestibles, sino uno que puede hacer en casa. Llene una botella de spray con agua, una cucharadita de jabón para platos y un cuarto de taza de vinagre blanco, agite y aplique según sea necesario. Puede comprar peróxido de hidrógeno al tres por ciento en su farmacia local.

El vinagre actúa como un imán para los olores. Trate previamente las telas olorosas antes de lavarlas sumergiéndolas en una o dos tapas de vinagre perfumado y agua tibia o fría durante 30 minutos.

Remojar

Todas las telas se benefician del remojo, el proceso ayuda a que la solución penetre mejor en la tela. Para conocer los remedios caseros que te ayuden a eliminar manchas específicas, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

