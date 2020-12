Consejos de los dermatólogos para deshacerse y prevenir las ESTRÍAS

Consejos de los expertos para eliminar y evitar las estrías. Foto:El sol de Toluca

Las estrías son extremadamente comunes. De hecho, alrededor del 90% de las mujeres embarazadas, el 70% de las adolescentes y el 40% de los adolescentes varones los tienen, pero, ¿cómo deshacerse de ellas? Dermatólogos ofrecen sus mejores consejos.

Si bien existen muchos tratamientos para las estrías, es importante tener en cuenta que las estrías no indican que algo esté mal con su piel o su salud en general. Las estrías son una respuesta de la piel completamente normal e inofensiva al crecimiento rápido, ya sea que esté teniendo un bebé o pasando por la pubertad.

¿Qué son las estrías?

Las estrías, también conocidas como striae distensae o stria atrophicus, son cicatrices causadas por desgarros en la fibra de colágeno y elastina, que sostienen la estructura de la piel.

Las estrías se forman en la dermis, la segunda capa de piel que contiene tejidos conectivos. Ocurren cuando su piel se estira, generalmente durante épocas de rápido crecimiento, que incluyen: El embarazo, aumento o pérdida de peso, brotes de crecimiento y crecimiento muscular rápido.

¿Qué son las estrías? Foto: Crema de manos

Las estrías generalmente se ven como líneas elevadas rojas, rosadas o violáceas en la piel cuando aparecen por primera vez. Con el tiempo, a menudo se desvanecerán y aparecerán blancos.

Cualquiera puede desarrollar estrías, pero son más comunes en mujeres que en hombres y pueden ser más prominentes en personas de piel oscura. También es más probable que tenga estrías si otros miembros de su familia las tienen, debido a la genética.

¿Cómo eliminar las estrías?

Contrariamente a la creencia popular, realmente no existe una manera fácil y barata de deshacerse de las estrías. Las cremas de exfoliación o tópicas no suelen ser eficaces, ya que simplemente actúan en la superficie de la piel y no penetran más profundamente en la piel para tener una diferencia notable.

Algunos estudios han encontrado que los derivados de la vitamina A recetados, como la crema de tretinoína, pueden mejorar la apariencia de las estrías, pero los resultados son mixtos. En general, no se ha demostrado que ninguna solución tópica sea completamente eficaz para eliminar las estrías.

Como cualquier cicatriz, las estrías son permanentes, dice Green, pero ciertos tratamientos dermatológicos pueden hacerlas menos notorias. Éstos son algunos de los tratamientos más populares:

Microneedling para eliminar las estrías. Foto: Cristina Álvarez

Terapia con láser

La terapia con láser dirige la luz a ciertos componentes de la piel, como el pigmento y los vasos sanguíneos, para aumentar la producción de colágeno y restaurar las fibras de elastina.

Microdermoabrasión

La microdermoabrasión exfolia las células muertas de la piel de la superficie de la piel. Debido a que las estrías están profundamente en la piel, este tratamiento puede reducir su apariencia, pero no eliminarlas.

Microneedling

Microneedling usa agujas diminutas para perforar la piel. A medida que la piel se cura, su cuerpo produce nuevo colágeno que repara las fibras dañadas y llena las líneas causadas por las estrías. Los efectos secundarios suelen ser temporales e incluyen enrojecimiento e hinchazón en el sitio.

Es imposible prevenir completamente las estrías, pero existen algunas formas de minimizar las posibilidades de desarrollarlas, que incluyen:

Hidrata tu piel con loción dos veces al día.

Controle el aumento de peso y trate de prevenir fluctuaciones rápidas de peso.

Aplicar ácido hialurónico.

