Consejos de los chefs para no cometer errores al comprar alimentos

Consejos de los chef para comprar correctamente alimentos. Foto: Selecciones

La compra de comestibles es una tarea sencilla, pero puede llevar mucho tiempo y resultar costosa si no se hace correctamente, por este motivos los chefs recomiendan una serie de cosas para no cometer errores al momento de comprar alimentos.

Consejos para comprar alimentos

Hacer una lista

Según el chef Barry Tonkinson, director de investigación y desarrollo del Instituto de Educación Culinaria, ser un pícaro en el supermercado es peligroso, puedes terminar gastando más dinero y olvidar cosas. Los supermercados dependen de la compra impulsiva y buscan que los compradores se pongan al día con atractivos. Es mejor estar bien preparado antes de cualquier viaje de compras y atenerse a su lista de ingredientes sin excepción.

Hacer una lista para tus compras. Foto: Emujer

Comprar con el estómago vacío

Sebastien Rondier, chef ejecutivo de Brabo Brasseri dice que debe evitar ir a la tienda con hambre porque puede gastar más dinero del necesario. Cuando cometes ese error, compras alimentos que anhelas en este momento en lugar de lo que realmente necesitas en casa.

Organizar tu lista

Hacer una lista es genial, pero no será tan útil si no está organizada de una manera que refleje cómo planeas caminar por la tienda. No tiene que ser la perfección, estante por estante. Pero, como mínimo, los elementos deben agruparse por productos básicos, lácteos, congelados, sopas y verduras, etc. Organizar tu lista de esta manera te permitirá hacer una pasada por la tienda y no olvidar nada.

Sección de ofertas

Si omite la sección de ofertas o de precio reducido, es posible que se estén perdiendo grandes ofertas. Los compradores también deben asegurarse de revisar el estante de liquidación de su tienda en busca de productos no perecederos.

La mayoría de las tiendas de comestibles tienen un estante para los artículos que se están cerrando, y generalmente está algo oculto, ya que las exhibiciones más visibles a menudo están reservadas para productos más nuevos. También puede descubrir una gran oferta en productos que podrían agregar variedad a su menú.

Aprovechar las ofertas en tus compras. Foto:Ahorro.net

Oferta de artículos innecesarios

Trate de evitar que lo atraigan a ofertas de artículos que en realidad no necesita. Aunque una ganga puede ser excelente, tenga en cuenta las reducciones de precios y las ofertas especiales. No quieres comprar cualquier cosa porque está en oferta.

En algunos casos, también podría terminar con artículos de calidad inferior que no valen la cantidad nominal de efectivo que ahorró. No importa el precio, si está comprando esas costillas marinadas en oferta con una fecha de caducidad corta, es probable que el sabor se vea comprometido.

No tomar el primer alimento del estante

Muchas personas tienen prisa en la tienda de comestibles, por lo que tomarán lo primero que ven en el estante y seguirán moviéndose. Pero puede valer la pena tomarse un momento para colocar la caja detrás de la frontal o el elemento de la parte posterior del estante. A veces, el elemento frontal puede estar dañado o, al menos, ha sido manipulado por más personas. Los artículos Plus en el frente suelen tener la fecha de caducidad o de caducidad más cercana.

Comprar por tiempo corto

Si el mercado está lo suficientemente cerca de su casa, considere comprar solo suficiente comida para un par de días y hacer viajes más frecuentes a la tienda. Esto puede ayudarle a evitar el desperdicio de alimentos. Se sugiere que la gente evite abastecerse de productos frescos. Compre poco y visite la tienda con más frecuencia por cualquier cosa que se deteriore rápidamente, agregó.

Versión genérica de los alimentos

No siempre es necesario comprar una marca para obtener alta calidad. Hay, por supuesto, ciertas marcas sin las que no puede vivir. Pero en realidad, muchas otras marcas de tiendas o genéricas tienen la misma calidad que las marcas de mayor precio. Por ejemplo, las legumbres, el arroz y los aceites de cocina de marca genérica son a menudo similares en calidad a las versiones de marca.

No compre a granel sin calcular

Comprar a granel puede ahorrarle dinero en papel, pero no siempre es práctico. Cuando se enfrente a ofertas de compra a granel, como 10 por $10 u ofertas de tres por uno, considere si realmente necesita toda esa comida; de lo contrario, terminará desperdiciando alimentos y dinero en efectivo. Si no estaba en su lista de compras al por mayor, manténgase alejado, independientemente de la tentación, y manténgase en la lista de compras.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo hacer compras en pleno CORONAVIRUS sin riesgo de contagio

��¿Tienes conflictos en tu trabajo?, ��conoce las causales ��de despido��https://t.co/bKHj00SPTk — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 11, 2020

Colocar en orden sus alimentos al pagar

Al finalizar la compra, debe evitar colocar al azar sus alimentos en la cinta. Si organiza bien su lista, los artículos similares ya deberían estar juntos en el carrito y su comida irá a la cinta transportadora de la misma manera. Si este no es el caso, querrá organizar sus artículos de manera categórica para que el empacador o el cajero pueda empacar fácilmente sus alimentos para mantener juntos los artículos congelados, refrigerados y enlatados.