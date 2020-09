Consejos de amor para conquistar a tu ‘CRUSH' y no morir en el intento

Sigue estos consejos y conquista el amor de tu ‘crush’. Foto: los40.com.mx

Si ya sabes por quién late tu corazón, aquí te daremos algunos consejos de amor infalibles para que consigas que tu ‘crush’ no se te vaya de las manos, recuerda que no existe mayor arma de seducción que una sonrisa, simpatía y una mirada sincera, así que no pierdas la esperanza y ¡toma nota!

Ríete de tu ‘crush’ y con él

No te conviertas en un bufón, pero si en esa persona que siempre tiene algo divertido que decirle para que sonría, no la intentes impresionar con chistes muy elaborados y forzados, sé espontáneo, muéstrate sincero y relajado, eso le hará sentir que puede confiar en ti, no te olvides que tu objetivo es que te considere un refugio en el que se puede sentir cómodo o cómoda.

Eso sí, debes ser muy cuidadoso con las respuestas que veas de tu ‘crush’ ya que no quieres incomodar y que de pronto simplemente se aleje de ti, así que no lo presiones, aunque, si de pronto notas que te sonríe y se ríe, ¡vas por buen camino!, pero no bajes la guardia, no lo hostigues.

Conversa con tu ‘crush’

Si quieres conquistar a la persona que te gusta, asegúrate que se sienta conectado contigo, es decir, conversa atentamente con ella o con él, pregunta y muéstrate honesto, pues lo que quieres que sienta es que eres ese rincón del mundo donde puede ser escuchado o escuchada, esa será un arma infalible para llegar a capturar su amor vedadero.

Halaga a tu ‘crush’

No tengas miedo a expresar tus sentimientos más profundos, su esa persona te gusta simplemente dile lo bien que se ve, nadie desprecia un halago, eso sí, sé cuidadoso, tampoco quieres sonar pervertido, pero sí se coqueto con ternura, seguro que te lo agradecerá, y si también le gustas, pronto también tú estarás recibiendo esos comentarios de dulzura que tanto deseas, ¡atrévete!

Se cariñoso con tu ‘crush’

Si sientes que la persona que te gusta te ha aceptado, puedes tal vez atreverte a acercarte más a él o ella, ten mucho cuidado de no parecer un pervertido que toquetea, más bien hazlo si ves que la otra persona también quiere hacerlo, puedes tal vez tocar ligeramente su mano o brazo mientras bromeas, pero no seas demasiado brusco o evidente de lo contrario podrías terminar echando todo por la borda, pero si todo sale bien, solo podemos decir ¡muchas felicidades!

Finalmente, solo nos queda decir que conquistar a tu ‘crush’ puede ser difícil, y si esa persona no te corresponde ni poniendo estos consejos en práctica, lo mejor es que aceptes ese echo y no pierdas su amistad, puede que por el momento no le parezcas una opción como pareja, pero el futuro es incierto, y nunca se sabe cuándo los sentimientos por alguien pueden cambiar, lo que está claro es que podrías tener un verdadero amigo o amiga ahora mismo, ¡respeta y ama libremente!

