Consejos de Michelle Obama para elegir con ÉXITO a una pareja

Consejos de Michelle Obama para elegir pareja. Foto:ABC.es

Debes confiar en el podcast de Michelle Obama para sus sabios consejos y comentarios sobre todo, desde la amistad y el envejecimiento hasta cómo elegir una buena pareja con quien pasar la vida. La ex primera dama tiene toda la experiencia y razón, considerando la fuerza de su propia relación con Barack Obama.

En el episodio más reciente, Obama habló con Conan O'Brien y surgió el tema de las relaciones. Cuando dijo que sentía que los hombres estaban listos para el matrimonio, emocional e intelectualmente, más adelante en la vida, Obama estuvo de acuerdo. Obama opinó: creo que la inclinación de un hombre a esperar y salir a buscar y prepararse, creo que es un buen instinto en el que deberían pensar más mujeres jóvenes.

Michelle y Barack Obama. Foto: El Intransingente America News

¿Cómo elegir la pareja según Michelle?

Comparó la elección de un compañero con elegir su equipo de baloncesto. Quédense conmigo aquí, porque Obama tiene un muy buen punto, en mi opinión.

La ex dama explicó: Si estás mirando un equipo, la gente con la que quieres ganar, entonces la número uno, quieres que todos en tu equipo sean fuertes. No quieres ningún eslabón débil. No quieres a alguien a quien puedas dominar. No quieres a alguien que sea una especie de perdedor, ¿verdad? Y además, si estás en un equipo, tienes que poder hacer de todo, especialmente en baloncesto. Es como, nunca elegirías a alguien que diga: Yo no disparo. Yo no defiendo. Solo regateo.

Michelle continuó: Si consideramos el matrimonio como un equipo real, quieres que tu compañero sea un ganador.

Sin embargo, reconoce que todo el proceso no es fácil. La gente no es perfecta. El matrimonio es duro. Es una lucha para todos. Pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quieres pasar esta vida con alguien? ¿Quieres construir algo con alguien? Y no hay una forma mágica de hacer que eso suceda.

TE PUEDE INTERESAR:Michelle Obama revela impactante secreto del nacimiento del nacimiento de sus hijas (VÍDEO)

Combate los cambios de humor ocasionados por la pandemia, expertos aconsejan ����������https://t.co/7V2z74X6sP — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 3, 2020

Ella continuó: Hay trabajo y práctica que implican, Voy a salir de las aplicaciones, y de hecho voy a invitar a salir a esta chica, y la voy a sacar por unos meses. Voy a invertir en esta otra persona. Porque eso es lo que son las citas. Tinder no puede abrirse camino en una relación a largo plazo.

Anotado, Sra. Obama. Célebre. Gracias por tus sabias palabras una vez más.