Consecuencias de no dormir lo suficiente todas las noches ¡Afecta tu salud!

Una dieta, ejercicio y el sueño son los pilares para obtener una salud óptima. A continuación te informamos sobre las consecuencias de no dormir lo suficiente por las noches.

Shelby Harris, especialista en medicina conductual del sueño dice que si no priorizas una buena noche de descanso, el ejercicio y la dieta también se vuelven más difíciles de mantener.

Es bueno saber que las siguientes consecuencias son un problema, y debes tratar de hablar con un profesional, pero no debes preocuparte constantemente porque para algunas personas que ya están ansiosas, esa preocupación puede empeorar sus problemas de insomnio.

Consecuencias de no dormir lo suficiente

Problemas de salud mental y del estado de ánimo

El sueño REM, una de las cuatro etapas del ciclo del sueño, ayuda a regular el estado de ánimo. Por lo tanto, la falta de sueño puede causar estados de ánimo negativos como irritabilidad y mal humor.

Un estudio analizó a los residentes médicos privados de sueño y descubrió que su falta de sueño conducía a un aumento de las reacciones emocionales negativas a los eventos laborales, así como a una disminución de los efectos positivos de las actividades gratificantes.

Concentración alterada

Concentrarse es bastante difícil y no dormir lo empeora mucho. Entonces, para algunas personas, descubren que simplemente no pueden concentrarse, o no pueden concentrarse en una tarea o hacer su trabajo con la eficacia que solían hacer.

Problemas para recordar cosas

El enfoque o la concentración deteriorados a su vez afectan la memoria de trabajo, por lo que esa es una de las formas en que la falta de sueño puede alterar su memoria. Pero perder el sueño, especialmente el sueño REM , también afecta la consolidación de la memoria, que es lo que hace que los recuerdos se queden pegados con el tiempo.

Cambios en la presión arterial

Si normalmente duerme menos de cinco horas por noche, tiene un mayor riesgo de hipertensión arterial. Un estudio muestra que solo una noche de insomnio resulta en niveles más altos de presión arterial al día siguiente, esto puede explicar por qué la falta de sueño con el tiempo puede provocar problemas cardiovasculares y enfermedades cardíacas.

Sistema inmunológico debilitado

Incluso una noche de privación real del sueño reduce la inmunidad de su cuerpo. Por lo tanto, es posible que se enferme más, simplemente porque no puede combatir los gérmenes fácilmente.

Mayor riesgo de diabetes

Cuando no está durmiendo, su cuerpo deja de procesar la hormona insulina, que es fundamental para la regulación del azúcar en sangre, tan bien como lo haría si estuviera descansando una noche sólida.

Mayor riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer

El sueño limpia su cerebro de lo que se llama placas, proteínas anormales que causan inflamación en el cerebro e interrumpen la comunicación nerviosa, por lo que si no duerme, tendrá más acumulación de placa. Y para conocer las mejores formas de conciliar el sueño, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

