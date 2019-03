Conquista a ese hombre que tanto te gusta según su signo zodiacal

¿Cuantas veces nos pasa que nos vuelve loca un hombre, y que tal vez tenemos todas las posibilidades de hacerlo caer pero por nervios, inexperiencia en cuestión de amor y de hombres la regamos y perdemos esa gran oportunidad?

Hoy te contamos como conquistarlo según su signo zodiacal para que puedas ser feliz con ese hombre que tanto te gusta.

ARIES

Al hombre de Aries siempre hay que sorprenderlo para conquistarlo. Nunca hay que dejar que se aburra, no soportan la rutina. Sacarlo a hacer actividades diferentes, que jamás había experimentado, es ideal para el ariano.



El ariano es un hombre que puede ser conquistado a través del sexo, dado que es casi un animal en la cama; por lo tanto es importantísimo darle buen sexo.



Al ariano le gusta que lo alaben, pero siempre con sus logros reales. Descubre sus logros y luego dile lo importantes que han sido. Él se siente amenazado si tus logros son más importantes que los suyos, así que no los expongas todo el tiempo, sólo lo justo. De todas maneras también hay que desafiarlo para que no pierda el interés.



Muchas veces pelear con él suele ser estimulante. Siempre hay que ser directo con el hombre de Aries, pero nunca actuando con agresividad.

También es importante dejar que domine, a él le gusta tomar la iniciativa, así que no hay que abalanzarse ni apurarse con el ariano.

TAURO

El hombre de Tauro es testarudo y realista, para nada soñador.



El taurino ama la seguridad en todos sus sentidos, darles un ambiente y relación confiables es importantísimo. Hay que entender con claridad cuáles son sus "reglas de seguridad".



Es imprescindible siempre estar presentables para él, se lo puede conquistar con los ojos.

Cualquier regalo útil y tangible le agradará.

GÉMINIS

El geminiano suele tener una personalidad cambiante, es importante tener en cuenta esto a la hora de querer ser su pareja. Debes poder soportar a alguien cambiante y a veces impredecible.



El hombre de Géminis suele ser encantador, seductor, muy buen conversador e interesante en general. Es importante seducirlo con una buena charla inteligente. El geminiano ama que lo estimulen mentalmente.

Es importante que encuentres actividades en común con él; mientras más original seas mejor. También una excelente presencia física los conquista.

CÁNCER

El hombre de Cáncer es muy sensible y tierno, ahí está la clave en ellos. La conquista debe hacer foco en esa ternura innata. No es bueno que lo critiques, es un hombre sensible, aunque a veces no lo demuestre.



El canceriano siempre recuerda sus experiencias pasadas, es importante que prestes atención a éstas, para no cometer los errores de otras parejas. Pero hay que dejar que él mismo te cuente su pasado, no es bueno indagar.



Es importante que siempre lo apoyes y le digas cuán talentoso es, obviamente sin exagerar. Al hombre de Cáncer le encanta que apoyen sus proyectos y sueños.



Una cena romántica en casa puede encenderlo, la comida es muy importante para este signo. Es un hombre al que le gusta sentirse atendido en todos los sentidos; debes siempre escucharlo e interesarte en sus cosas.



Cualquier situación o actitud romántica le gustará.

LEO

El hombre de Leo necesita mucho amor, sentirse adorado, el amo del universo. La mejor forma de conquistarlo es adulándolo al extremo. Debes demostrarle orgullo, mientras más explícito mejor.



Es importante que seas optimista con el leonino, no soportan la gente negativa; también ciertos regalos servirán. El leonino espera regalos espléndidos, incluso extravagantes, para los cuales muchas veces se necesita dinero.



El sexo es sumamente importante para el hombre de Leo, dado que es muy pasional y le da mucha importancia a este tema.



También hay que ser directo y sincero con él, dile tus sentimientos directamente.

VIRGO

Los Virgo hombre son el prototipo de los que están obsesionados por su trabajo y son también los mayores perfeccionistas, analíticos y críticos de todos los signos del zodiaco.



También les condiciona mucho su enorme sentido del deber. Estos son los ingredientes principales que tendrán que tener en cuenta las mujeres que quieran seducir a un hombre Virgo.



Una de las formas de conquistar a un Virgo es intentando que la comunicación funcione. Por naturaleza nunca están seguros, así que una de las formas más efectivas de seducir a un virgo es dándole apoyo y consejo. Y paradójicamente lo que funciona es compartir problemas.



Por otra parte nunca se debe criticar su tendencia hipocondriaca y naturaleza crítica. Haya que admitirla como un hecho consustancial a sus personas.

Vestir bien, asearse al máximo y oler a limpio es uno de los factores que propicia la seducción.

LIBRA

El hombre de Libra suele ser astuto e inteligente, también es refinado y lógico, además muchas veces es muy encantador.



El librano no se enamora rápido, de hecho, le cuesta tomar decisiones con respecto al amor; tampoco le gusta que lo apuren.



Este hombre le huye a las discusiones y a los conflictos, lo cual puede ser una ventaja si se quiere una relación sin discusiones, pero una desventaja dado que tiende a ignorar los problemas reales.



De todas maneras, para seducirlo, es mejor no confrontarlo. Le gusta que le digan cosas lindas.

La apariencia es muy importante para el librano, su pareja debe estar siempre limpia e impecable.

ESCORPIÓN

Para conquistar a un hombre de Escorpio se debe tener en cuenta que son corajudos y celosos.



La mejor forma para seducir a un hombre escorpiano es siendo sexy, pero siempre teniendo en cuenta que es un hombre sensible y sentimental. Por lo tanto ser sexy pero sutil es muy importante para conquistarlo.

Lamentablemente el escorpiano suele dudar mucho en cuestiones del amor, cambia constantemente; es necesario insistir y tener mucha paciencia con él. Pero es conveniente que actúes con confianza.

A nivel sexual es posible conquistarlo con mucha pasión, dado que el hombre de Escorpio suele ser insaciable. Fíjate de aprender nuevos trucos sexuales, que realmente lo enciendan y sorprendan. Aman la lencería erótica, por ejemplo.

SAGITARIO

El hombre de Sagitario es optimista, alegre y encantador. Le gusta la aventura y lo nuevo, así que es posible conquistarlo con cualquiera actividad inusual. Le gustan las fiestas.



Es una persona que necesita divertirse de cualquier manera, nunca se lo conquistará si se lo aburre. Le gusta establecer relaciones de amistad más que de amor y romance: compañerismo, compartir ideas, juegos, etc.



No hay que darle consejos a menos que los pida; el sagitariano es una persona directa y pretenden que su pareja lo sea también.

Ama el sexo, le gusta divertirse en la cama.

CAPRICORNIO

Para el hombre de Capricornio lo material es importante; es ambicioso, aunque no suele ser frívolo.



A este hombre le gusta sentirse un triunfador y es importante que su pareja lo ayude siempre; no debe sentir que ésta lo asfixia o detiene en su carrera al éxito. Es un tipo de hombre que suele gustarle trabajar, así que no hay que atacarlo en ese sentido.



Al capricorniano se lo puede seducir mostrando una personalidad innovadora, creativa, práctica y ambiciosa.



También es importante que muestres seguridad e independencia, dado que a este signo no le gusta correr riesgos. Siempre analizan a su probable pareja, son recelosos.



Es importante también mostrar organización en tu vida.

Al capricorniano no le suelen gustar las demostraciones públicas de afecto.

ACUARIO

El hombre acuariano es más proclive a amigos que al amor, por lo tanto, para conquistarlo hay que encararlo de esa manera. La pareja del acuariano no debe esperar que sea ni pasional ni muy demostrativo de sus afectos.



Para seducir al hombre de Acuario es importante que entres desde la amistad: compartir cosas, compañerismo, etc. Es importante que siempre respetes la libertad e independencia, nunca hay que encerrarlo porque se escapará.

Nunca hay que intentar cambiarlo, porque no sólo no es posible, sino que le disgusta.

Es importante que seas original para conquistar al varón de Acuario; demuéstrale inteligencia.



Quien lo conquiste debe entender que el acuariano es, por naturaleza, impredecible y nada convencional.

PISCIS

El hombre de pisciano es muy sensible, ve todo color de rosas. Es importante que, al conquistar a un hombre de Piscis, no destruyas sus sueños, su mundo de "rosas"... pero a la vez es práctico, así que es importante que lo "bajes" a la tierra suavemente.

Ganar su confianza es más que importante, nunca podrás conquistar a un hombre de Piscis si no has ganado su confianza antes.

Necesita cariños y el romanticismo, también le gustan los ambientes de paz y tranquilidad. Debes saber que Piscis es silencioso y ama ese silencio. Por lo tanto una forma de seducirlo no es con preguntas o con una gran charla, sino con los gestos, las miradas y las demostraciones de afecto.