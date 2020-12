¿Conoces los mitos y recomendaciones que puede causar la vacuna del Covid-19?

Estas son las recomendaciones con el covid-19. | elfinanciero

La Asociación de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) despejó dudas sobre los efectos de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves a fármacos o alimentos.

El ente sanitario en un comunicado señaló que frente a la noticia sobre la recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido de no aplicar la vacuna contra Covid- 19 en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a fármacos o alimentos, la AAAeIC se ve en la necesidad de hacer algunas consideraciones al respecto. Para eso los difecrentes mitos y recomendaciones.

Estos son los daño que produce el covid-19 al sistema. foto: elfinanciero

Reacción alérgica

El documento enfatiza en que no está comprobado que todos los pacientes que hayan tenido una reacción alérgica grave deban evitar la vacunación, ya que los compuestos no contienen elementos proteicos ni virus, sino que "ontienen ARN recombinante, lípidos y sales que no son capaces por sí solos de causar alergia.

La AAAeIC dijo que la expresión reacción alérgica grave, conocida como anafilaxia, es muy amplia ya que involucra o deja traslucir diversos mecanismos de hipersensibilidad que pueden estar relacionados a una enorme variedad de estímulos capaces de desencadenarlos: venenos de insectos, alimentos, medicamentos, así como aeroalérgenos.



En otros de los puntos que explicó la asociación científica se concierne en la hipersensibilidad a medicamentos conforme al covid-19. Está considerada dentro de las reacciones adversas como una reacción impredecible, mientras que la estructura química del fármaco debe tener la capacidad de desencadenar una respuesta inmune de tipo alérgica, por lo que generalmente están implicadas las proteínas.

Aditivos como el látex

Desde AAAeIC sí consideran oportuno tener en cuenta los aditivos, como conservantes y el látex presente en los tapones de los frascos y en los émbolos de las jeringas como "probables alérgenos", aunque esto último no imposibilita la administración de las dosis.

