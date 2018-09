¿Conoces la historia de Lassie?

¿Quién de nosotros no sabe quién es Lassie? Esa bellísima perra “Pastor escocés” o como es mejor conocida su raza con el nombre “Collie de pelo largo”. La historia de Lassie y lo que hay más allá de las pantallas es muy interesante, así que no se lo pueden perder.

¿Cómo nace la historia de Lassie?

El personaje de Lassie fue creado en 1938 por el escritor inglés Erick Knight para un cuento con el nombre “Lassie vuelve a casa” que se publicaba en el diario The Saturday Evening Post.

En 1943, es la perra collie de nombre “Pal” quien consiguió el papel co-protagónico para la película “Lassie vuelve a casa” donde compartiría créditos con la pequeña Elizabeth Taylor, años más tarde ambas serían grandes leyendas del cine mundial.

La historia de Lassie ha sido contada a lo largo de 12 películas y 6 series.

La historia de la intérprete de Lassie

El dueño y entrenador de Pal era Frank Weatherwax, un experto en su perra con muchas ganas de demostrarle al mundo de lo que su Lassie particular era capaz de hacer. Esta hembra de collie les robó a millones de espectadores el corazón con cada capítulo, libro y película, donde su carácter y su agilidad eran su principal atrayente.



La desgracia llegó un tiempo después, cuando la verdadera Lassie, o mejor dicho Pal, murió de cáncer con tan solo 6 años de edad. Tras los éxitos de su carrera y su reconocimiento como la perra más famosa del mundo, el Collie de Weatherwax dejó a las series de televisión y la gran pantalla huérfanas de su carácter dócil y su belleza canina. Su fallecimiento no se conoció hasta unos capítulos después, cuando los espectadores notaron que su nerviosismo y su manera de actuar frente a la cámara no era la misma de siempre. Lassie ya no era Pal.



Esta noticia no salió en su momento para no causar un daño más emotivo y sentimental en los niños, que eran los verdaderos seguidores de Lassie. Aun así, la audiencia siguió aceptando a la descendencia de Pal, pues todos los perros posteriores en el papel de Lassie fueron escogidos del árbol genealógico de la verdadera Collie. En total, llegaron a actuar 10 perros en nombre de Lassie.

El collie más famoso de la historia.