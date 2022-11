¿Conoces el corte grunge bob largo? Es el look rockstar que añade sensualidad. Foto: glamour.mx

Si quieres lucir como una mujer segura de ti misma y llena de sensualidad, el corte grunge bob largo es para ti, aquí te decimos cómo va y la mejor manera de llevarlo, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que este look roquero está basado en un corte bob, de ahí que es muy favorecedor, independientemente de tu tipo de cara.

Hace poco te contamos qué corte te da más volumen, pero ahora, vamos a decirte todo sobre cómo lucir sensual y cómo toda una rockstar con un estilo de pelo en especial.

Así es el corte grunge bob largo

Selena Gómez con corte grunge. Foto: glamour.mx

Este look de cabello ha sido muy famoso, incluso celebridades como Keira Knightley, Anne Hathaway y Scarlett Johansson lo han llevado, pues es muy favorecedor, se trata de un estilo que lleva muchas capas y es generalmente largo, aunque sin rebasar la melena media, de ahí que hace ver las cabelleras muy abundantes.

Debido a las capas es un look muy estilizado que puede enmarcar los rasgos faciales y hacerlos más enmarcados, lo mejor es que puedes peinarlo rápidamente, solo necesitar aplicar algún aceite, crema o mousse para que quede perfecto.

Aunque, eso no es todo, ya que no requiere de la melena larga es más fácil de lavar y ahorrar más shampoo y no tampoco necesita mucho mantenimiento, pues te puede durar hasta 8 semanas en perfecto estado, pero lo mejor es que resalta la sensualidad, haciendo ver a la mujer que lo porta cómo toda una rockstar, moderna, fresca y auténtica, ¡tienes que llevarlo!

Te puede interesar: Cortes de cabello con capas según cada tipo de cara y pelo ¡están en tendencia!

¿Qué es el cabello grunge?

Es un estilo de peinado que suele ser alborotado, despeinado y lleva maxiflequillos, pero también se caracteriza por ser a media melena, aunque también puede llevarse en cabelleras cortas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de panoramaweb.com.mx