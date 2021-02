¿Conoces a alguien con ANSIEDAD? Ayúdalo con los consejos de los psicólogos

Si bien la mayoría de las personas se preocupan por las cosas de vez en cuando, algunas personas tienen trastornos de ansiedad que se caracterizan por una cantidad desproporcionada de ansiedad ¿Cómo ayudarlas?

¿Qué es la ansiedad?

Sabrina Romanoff, psicóloga clínica del Hospital Lenox Hill dice que el problema de la ansiedad es que puede contribuir a la dificultad para pensar con claridad, comunicar la angustia de manera eficaz y encontrar soluciones.

Decirle a una persona que se siente ansiosa que se calme o que deje de sentirse ansiosa puede empeorar una mala situación.

Estar preparado puede ayudarlo a ser una mejor fuente de apoyo para un amigo, compañero, colega o conocido que está experimentando ansiedad.

¿Cómo ayudar a alguien con ansiedad? Foto: Pinterest

¿Qué no decir a alguien con ansiedad?

Según Romanoff, estas son algunas de las cosas que no debes decirle a alguien que tiene ansiedad:

Deja de preocuparte por eso

Esta respuesta no es constructiva. Implica que la persona que sufre de ansiedad está eligiendo esta respuesta. Las personas con ansiedad, dependiendo de lo que las ponga ansiosas, pueden ayudar a aliviarla a través de la meditación, comer bien, dormir lo suficiente y más. Sin embargo, tratar de no pensar en lo que les causa ansiedad no es un método de alivio comprobado.

Eres una persona ansiosa

Nadie quiere ser etiquetado por algo que le causa un inmenso estrés y dolor. Un pequeño estudio de 2016 que entrevistó a 17 médicos descubrió que prefieren evitar etiquetar a las personas con ansiedad, especialmente en las primeras etapas del tratamiento, en parte debido al estigma asociado al término y en parte porque las etiquetas pueden ser difíciles de conseguir deshacerse de.

¿Por qué estarías ansioso por eso?

Esta respuesta implica que no deben estar ansiosos y su respuesta no está justificada. Al decir esto, se está posicionando contra la persona, en lugar de alinearse con ella contra su ansiedad. La ansiedad es una condición que a menudo tiene causas que escapan al control de la persona.

No lo pienses

Esto implica que su ansiedad puede resolverse fácilmente. Una persona con ansiedad probablemente conoce la manera más fácil de resolver su problema, pero siente que no puede hacerlo. Ayúdelos a sentirse seguros: intente decir: "Aquí mismo, ahora mismo, nada puede lastimarte" o "Estoy aquí, me sentaré contigo mientras intentas relajarte".

¿Cómo ayudar a alguien con ansiedad?

-Háblales a través de una visualización: ¿Recuerdas la vez que fuimos a la orilla del lago? Piensa en lo hermoso que era. Cuéntamelo.

-Utilice la conciencia plena: ayude a atraer su atención al aquí y ahora.

-Ponga las cosas en perspectiva: por ejemplo, preguntarles: ¿Qué tan grande se siente este problema en este momento, en una escala de uno a 10?

También debería poder distinguir a alguien que se siente ansioso de alguien que está teniendo un ataque de pánico. Un ataque de pánico es un episodio intenso de síntomas físicos de ansiedad, como palpitaciones, sudoración, mareos, dolor en el pecho o sensación de asfixia.

Haga todo lo posible para evitar el uso de palabras como "loco" de manera casual, ya que estas palabras pueden estigmatizar los problemas de salud mental y pueden hacer que alguien que está pasando por un momento difícil se sienta alienado.

Si está con alguien que está experimentando un ataque de pánico, puede probar las mismas técnicas para ayudarlo a calmarse. También puede animarlos a respirar profundamente, meditar o incluso hacer ejercicio para ayudar a reducir su frecuencia cardíaca.

Lo mejor que puede hacer es escucharlos. Escúchalos. A menudo, lo más efectivo y útil que puede hacer es escuchar completamente su experiencia sin agregar o intentar corregir.

