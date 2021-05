Conoce todas las recetas con epazote que puedes preparar fácil y rápido

El epazote es una de las especias más populares en México, y tiene bastantes recetas que puedes preparar fácil y rápido, tanto para diferentes platillos así como remedios medicinales para aliviar algunos dolores, los cuales tienen esta planta como ingrediente principal.

A continuación te informaremos de las recetas con epazote que puedes hacer para preparar deliciosos platillos desde la comodidad de tu casa, y que sin duda dejarán a tus comensales deleitados con tu sazón gracias a las propiedades de esta planta.

Como podrás recordar, en La Verdad Noticias recientemente te informamos de los beneficios del epazote en la cocina, y no solo para contrarrestar algunos malestares provocados por la comida, sino también para darle un sabor único a tus platillos.

¿Qué se puede hacer con el epazote?

La cocina mexicana tiene una gran cantidad de recetas con epazote

Una de las principales cosas que se puede hacer con el epazote es aliviar una serie de malestares, tales como la inflamación, desparasitación, como analgésico, para combatir los espasmos y las flatulencias, además de que es un expectorante y ayuda al cuerpo a adelgazar rápidamente.

Por otro lado, existen muchas recetas con epazote que se han convertido en las más populares de México como los famosos 'chanchamitos', que son los favoritos de AMLO, ya que aunque esta planta es considerada por algunos como apestosa, sus propiedades benefician a muchos platillos para volverlos deliciosos.

En México una de las recetas con epazote muy popular es la de los frijoles, pues en las cocinas mexicanas acostumbran a agregar unas cuantas hojas de la planta dentro de la olla donde se preparan para que estos tengan un sabor diferente, pero también se usan en otros platillos como los que te presentamos a continuación.

Calabacitas con epazote

Pollo en salsa verde con epazote

Queso en salsa de epazote

Frijoles guisados con epazote

Chiles rellenos en salsa de epazote

Caldo de hongos con epazote

¿Qué pasa si comes mucho epazote?

El epazote también es dañino si se consume en exceso

A pesar de los grandes beneficios que tienen las hojas de epazote, algunas recetas con epazote tienen ciertos efectos secundarios si se consumen de manera constante, los cuales revierten sus beneficios o causan otros malestares.

Si alguna vez te has preguntado qué pasa si comes mucho epazote, los síntomas que experimentarás son dolores de cabeza, vómitos, palpitaciones, daños en el hígado o los riñones, convulsiones, trastornos visuales, mucosas e irritación en la piel, por lo que no se recomienda consumirlo por más de tres días seguidos.

Entre otros de los efectos que tiene el epazote si es consumido en exceso, es la contractilidad de los músculos, por lo que no se recomienda su consumo para mujeres embarazadas, pues podría tener un efecto abortivo en ellas, y tampoco se recomienda en menores de dos años, pues es una hierba medicinal que podría ser tóxica para ellos.

¿Cómo se prepara el remedio con epazote?

Una de las principales ventajas del epazote se encuentra en sus propiedades medicinales

El remedio para curar ciertos malestares con esta planta es normalmente consumido en té o infusión, y las recetas con epazote para prepararlo son bastante sencillas, pues sólo debes poner a hervir el agua, y cuando esta rompa el punto de ebullición, echarle las hojas de epazote.

Después de esto sólo debes bajar la intensidad del fuego y dejarlo hervir por tres minutos, y posteriormente retirarlo de la estufa para dejarlo reposar por otros tres minutos, para que puedas colarla y servirla para que sea ingerida.

Los beneficios medicinales del epazote son algunos de los que te mencionamos anteriormente, pero al ser una planta con propiedades bastante potentes y que incluso la planta se puede cultivar en maceta, no se recomienda su consumo prolongado, pues los efectos secundarios podrían ser incluso peores que los malestares que se busca curar.