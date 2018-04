Conoce los tres tipos de amor que vivirás en la vida

Las relaciones en pareja siempre nos complicadas, sobre todo si no encontramos a la persona correcta y nos entregamos por completo.

Expertos en relaciones afirman que toda persona experimenta tres tipos de amor, ¿sabes cuáles son? toma nota.

El amor idealista

Solemos vivirlo con nuestra primera pareja, la que llega en el preparatoria, en la universidad, en nuestros primeros años de experimentación con el amor.

Este tipo de enamoramiento está definido por una carga excesiva de sueños creados por películas o programas televisivos e ingenuidad.

Mientras nos encontramos inmersos en el amor idealista vivimos grandes historias a las que nos tendremos que enfrentar con desilusión. Pero calma, los psicólogos advierten que “este amor no es tiempo perdido, al contrario, es necesario: nos ayuda a crecer”.

El amor más complicado

Al contrario de cuando nos sentimos viviendo una película, a veces el amor nos encuentra en los momentos más complicados de nuestra vida.

Más de uno se habrá enamorado, alguna vez, de la persona equivocada y cuando esto pasa, se puede sufrir mucho.



El amor no es un sentimiento que se pueda elegir con la cabeza, sino que se sigue con el corazón. Por eso, a veces somos incapaces de separarnos de personas que lo único que consiguen es hacernos daño. Pero ahí seguimos.



Este tipo de amor es problemático, porque si no sabemos soltar a tiempo, puede que terminamos encerrados en una relación que nos duela.



Sin embargo, es muy importante, porque nos deja una gran enseñanza: querernos a nosotros mismos primero. Priorizar lo que verdaderamente nos hace felices, y, sobre todo, no forzar el amor cuando este ya no tiene lugar.

El amor maduro

Después de la tormenta llega la calma, y la psicología defiende que ese bálsamo emocional llegará por casualidad, de repente.

Puede que después de algunas experiencias de amor complicado, decidamos que nunca más dejaremos expuesto nuestro corazón. Sin embargo, los sentimientos son más fuertes que la cabeza, y siempre terminan venciendo. Es ahí, generalmente, cuando aparece el amor maduro.

En general, es la clase de amor más duradero, porque no está basado en un deslumbramiento pasajero. Es, al contrario, un amor que se forja con tiempo, y conociendo realmente a la otra persona. Con sus virtudes, e incluso con sus defectos.