¡Conoce los muchos beneficios del aceite de CBD!

El aceite de CBD es un producto derivado de la planta de cannabis o marihuana, como se le conoce más popularmente. El CBD es uno de los muchos compuestos químicos encontrados en esta planta, y su uso es legal en muchos países, al contrario que el consumo de la marihuana en sí, que suele ser ilegal por la presencia del THC, otro compuesto químico en la marihuana. El THC produce efectos mentales, mientras que el CBD afecta a nuestro cuerpo.

El aceite de CBD es un producto increíblemente seguro de usar, ya que no conlleva ningún riesgo de adicción, no tiene efectos secundarios, ni hay riesgo de sobredosis tanto accidental como intencional. Este puede ser adquirido en una tienda online de aceite cbd. Justbob es una tienda que envía a muchos países en todo el mundo, está certificada oficialmente y tiene reputación por la buena calidad de sus productos. Tiendas como esta también ofrecen envío anónimo, algo bastante atractivo, ya que todavía existe cierto estigma con respecto a la marihuana y no querríamos que todo el mundo se entere de lo que estamos consumiendo.

Ahora, conozcamos un poco los beneficios de consumir aceite de CBD. No hace falta estar sufriendo de alguna condición médica o querer curar algo; el CBD es muy popular entre gente sin ningún problema de salud, ya que mejora la calidad de vida a través de mejorar la salud incluso en gente sana.

Beneficio número 1: Alivia el dolor

Analgésico; ese es el nombre apropiado. El CBD es un analgésico. Esto significa que tiene un efecto bloqueador del dolor; bloquea los receptores en nuestro cerebro que reciben señales de dolor. Este es exactamente el mismo efecto que tienen la mayoría de las drogas usadas más comúnmente para el tratamiento del dolor crónico, la aspirina, el ibuprofeno, la morfina, entre otras. Pero, ¿Qué hace distinto al CBD?

La gran diferencia es que, mientras que todos estos medicamentos tienen efectos secundarios— en muchos casos graves, gravísimos, y hasta fatales, el CBD no conlleva ningún tipo de efecto secundario que pueda ser calificado como malo para la salud. Es más, el CBD no produce adicción ni dependencia física. Además, es tan benigno que es imposible causar una sobredosis, sea accidental o intencional.

Por estas razones, el CBD ha estado reemplazando a muchas otras drogas como el tratamiento de primera línea para condiciones que implican dolor constante. Mucha gente, desesperada por controlar el dolor, acaba adicta a otros medicamentos o incluso dañada de por vida por usar más de la cuenta. Ninguna de esas cosas puede pasar con el CBD, por lo que cada vez es más usado en lugar de tratamientos convencionales.

Beneficio número 2: Combate la ansiedad

Según la asociación psiquiátrica de los estados unidos, la ansiedad es el síntoma psiquiátrico más común del mundo. Es más, un 40% de la gente reporta ansiedad que interrumpe con su funcionamiento normal al menos una vez al día; este número está previsto que crezca hasta el 60% en una década. Es decir, que dentro de poco, la mayoría de nosotros podremos decir que sufrimos de ansiedad. No algo de lo que alardear.

Afortunadamente, tenemos maneras de combatir la ansiedad. Una de las mejores maneras hoy en día es el aceite de CBD. Este aceite, producto de la planta de cannabis y conteniendo CBD concentrado (y sin THC), nos provee todos los beneficios del CBD.

Los efectos del CBD nos ayudan a combatir la ansiedad. Por un lugar, está la relajación muscular, que contrarresta la tensión muscular involuntaria que ocurre cuando estamos ansiosos, y que en la mayoría de los casos ni nos percatamos de que estamos tensos.

Beneficio número 3: reduce la presión sanguínea

El omega-3 presente en el aceite de cáñamo puede reducir la presión sanguínea. Esto es una gran ventaja, especialmente para aquellos que sufren de presión arterial alta, pero por supuesto, no debemos olvidar que es una ayuda adicional, no una terapia.

Los ácidos grasos pueden reducir los niveles de colesterol, normalizar la dilatación de los vasos sanguíneos y obstaculizar la formación de trombos, por lo tanto, pueden contribuir activamente a la prevención de la arteriosclerosis.

El consumo de grasas insaturadas puede, a diferencia de las grasas saturadas, reducir la posibilidad de episodios de isquemia cardíaca.