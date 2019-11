Conoce los mitos del lubricante íntimo y disfruta del placer al máximo. (Foto cortesía El Nueve)

Lamentablemente hablar de las relaciones sexuales todavía siguen siendo un tabú que orillas a las personas a la desinformación y a que se limiten en muchos aspectos en la intimidad puesto que piensan que si hacen algo para potencializar están cometiendo un grave error.

Así es, uno de estos es el lubricante, una herramienta que es muy útil y deliciosa para sentir con más profundidad a tu pareja o para penetrar con mayor facilidad.

Sin embargo muchos no lo usan por pena y por muchas ideas preconcebidas; es por ello que aquí te diremos algunos mitos de este.

SÓLO ES PARA GENTE GRANDE

Hay quienes lubrican más hay quienes menos, así que el lubricante no es sinónimo de usarlo a cierta edad porque ya no lubricas, no; este será tu mejor aliado para que sea más delirante el sexo vaginal o anal; inclusive te puede ser de gran ayuda en el tema de los orgasmos.

PROTEGE DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Esto es una completa mentira, es de gran ayuda para el placer pero no para que evites una enfermedad de transmisión sexual; es por ello que es de suma importancia que uses condón.

LUBRICANTE COMO ANTICONCEPTIVO

No habrá nada como un método anticonceptivo, y aunque existan algunos lubricantes que contienen espermicidas no es útil como las pastilla o el condón.El sitio Planned Parenthood “ de cada 100 personas que usan espermicidas, 18 quedan embarazadas cada año”; con información Glamour.

Cabe mencionar que hay dos tipos de lubricantes y algo muy cierto QUE NO ES UN MITO, es que debes escoger el lubricante que sea adecuado para ti, hay dos: de agua y de silicona, el primero cubre más sin embargo es más difícil de limpiar, pero son perfectos para tener intimidad en el agua, el segundo es ideal para los juguetes y las relaciones sexuales; son termoconductores: con la frotación se activan y ayudan a la dilatación.

