Conoce los mejores libros juveniles de este 2018

Aunque muchos piensen que los jóvenes han dejado de lado el hábito de la lectura por estar viendo series o películas, no es del todo cierto, ya que muchos aunque no traigan en sus manos un libro físico, gracias a sus aparatos electrónicos leen en línea y gracias a los mejores libros juveniles de este 2018, la literatura tiene un auge mayor.

Para que creer que la literatura juvenil esta en su mejor momento, solo hay que ver las listas de ventas y comprobar que algunos títulos se siguen vendiendo por millones.

Los mejores libros juveniles de este 2018

Atrévete a enamorarte – Estelle Maskame

Este libro está clasificado para mayores de 14 años y está escrito por la autora de You.

En esta obra, clasificada por algunos como la más romántica, nos traslada a la gran pregunta ¿Arriesgarse a perderlo todo para vivir algo que podría ser mágico o dejarlo pasar?

Seis de cuervos y reino de ladrones – Leigh Bardugo

Para los amantes de la literatura de fantasía, está a la venta la saga completa de Seis de Cuervos, que comenzó en 2016 y se convirtió en número 1 en Nueva York.

En esta novela se entrecruzan espías, ladrones, criminales y una ciudad donde todo puede se puede conseguir por un precio a establecer.

Una obra que ha obtenido una de las mejores valoraciones y que ya podéis leer al completo.

Invisible – Eloy Moreno

Eloy Moreno presenta una obra perfecta para la literatura juvenil pero también sin límites de edad.

Un espacio para reflexionar acerca de ser invisible, de la necesidad de pasar desapercibido y la necesidad de ser visto.

Todo ello se presenta a través de una novela emotiva y cautivadora que nos coloca en la piel de un niño que podría ser cualquiera de nosotros.

Todo lo que fuimos – Alberto Villareal

Uno de los libros juveniles más destacados de 2018 es “Todo lo que fuimos”, del mexicano Alberto Villareal.

A través de sus poemas uno puede adentrarse en el amor nuevamente, en la infinidad de matices que uno experimenta cuando ama, en la plenitud y en el dolor de ser amado o de haberlo deseado.

Un libro lleno de poemas que es acompañado de ilustraciones y juegos tipográficos que son la combinación perfecta para todo el contenido que le da vida.

Harry Potter y el legado maldito – J.K. Rowling

La saga Harry Potter ha sido, es y será, una de las más influyentes en la historia de la literatura juvenil. J. K. Rowling creó un universo maravilloso que durante siete capítulos, enamoró a millones y millones de niños en todo el mundo.

Casi 20 años después del primer libro, la autora británica retoma la historia con Harry Potter y el legado maldito, en la que sus protagonistas ya son adultos responsables.

Harry Potter trabaja en el Ministerio de Magia, mientras atiende su feliz matrimonio y a sus tres mágicos hijos, pero claro, el pasado del protagonista de la saga, esconde mucha oscuridad y ésta puede volver cuando menos se lo espere…

Nerve. Un juego sin reglas – Jeanne Ryan

Cuando la versión cinematográfica de un libro, cuenta con Emma Roberts y Dave Franco como protagonista, es que algo tiene.

La historia se centra en Vee, una joven random que no llama demasiado la atención, pero que es elegida para jugar a Nerve, un juego de retos que se puede ver en streaming.

Su pareja de juego será Ian, el chico del que lleva años enamorada. Al principio, todo irá de maravilla, serán estrellas de la red, a quienes los fans adoran pero todo cambia cuando otros jugadores entren en la partida. Será el momento de jugárselo todo: all in.

Un monstruo viene a verme – Patrick Ness

Un monstruo viene a verme es más conocida por la película de JA Bayona, que por la obra de Patrick Ness que, sin embargo, es previa a la cinta.

Sea como sea, la obra es una deliciosa y cruda muestra de cómo los niños afrontan las desgracias de una manera completamente distinta a los adultos. Sus miedos, sus anhelos, sus sueños, todos cobran forma de monstruo gigante que, si no se controla, acaba por devorarlos.

La película española más taquillera, ha convertido a su libro en uno de los mejores y los más demandados.

Landon. Ahora y Siempre – Anna Todd

La serie After llega a su fin con su tercer título y lo hace con Landon afincado en Nueva York, donde no todo va como esperaba.

Mientras, Tessa sigue viendo como la oscuridad se ciñe sobre ella, y Hardin es el único culpable. Su trabajo nuevo no ayuda en absoluto, y encima Dakota vuelve a su vida, cuando estaba empezando a recuperar la ilusión con la dulce e hipnótica Nota.

Tras After 0 y Landon. Todo por ti, llega Landon. Ahora y Siempre, para rematar una nueva trilogía juvenil que, al menos, no se ha hecho esperar demasiado.

En poco menos de dos años se han lanzados las tres partes. George RR Martin habría escrito dos capítulos en ese tiempo.

You 3. Miss You – Estelle Masakame

Otra trilogía que llegaba a su fin con You 3. Miss You. La historia de amor narrada por Estelle Makasame, había comenzado con Love You y continuado con Need You.

En esta última entrega, Eden y Tyler llevan más de un año sin dirigirse la palabra. Ella sigue enfadada con él por haberse ido en verano sin decirle nada, y ha seguido con su vida y con sus estudios en Chicago. Pero claro, llegan las vacaciones, y toca volver a Santa Mónica, donde Tyler la estará esperando.

El club de los incomprendidos – Blue Jeans

Para los fans de Blue Jeans, nada como este El Club de los Incomprendidos, en el que se incluyen las cuatro historias que conforman la saga: ¡Buenos días, Princesa!; No sonrías que me enamoro; ¿Puedo soñar contigo? y Tengo un secreto: el Diario de Meri.

Sus protagonistas, Bruno, Ester, Raúl, María y Valeria son algo divertido y una vía de escape personal en la que apoyarse en los buenos y, sobre todo, los malos momentos.