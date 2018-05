Conoce los libros más vendidos de la historia

El mundo vive ahora una nueva era gracias a la tecnología y su avance, tanto que muchos aspectos han evolucionado ya y uno de ellos es la literatura, que han pasado de ser un delicioso aroma a hojas nuevas a libros electrónicos a través de pantallas. Sin embargo la gente aún lee y prueba de ello están los libros más vendidos en la historia.

Pero no solo la forma de leer ha cambiado, sino que los autores de libros best sellers de las grandes editoriales ya no venden tanto, hay nuevos autores que se hacen un hueco desde pequeñas editoriales o en plataformas digitales.

Algunos de los libros más venidos de la historia son inconfundibles e inmortales, otros manuales que sirvieron en algún momento muy determinado de una época y otros grandes clásicos de la literatura que hay que leer alguna vez en la vida.

Por ello vamos a hacer un repaso a algunos libros best sellers de ayer y de hoy para ver por qué triunfaron y qué les hizo tan importantes en su momento.

Conoce los libros más vendidos de la historia

El Principito

En los años 40 esta obra francesa despuntó como un auténtico fenómeno en ventas.

Es un cuento cargado de simbolismo que gusta tanto a niños como a adultos y su clave de éxito fue en parte la belleza de su prosa y la fantástica imaginación del autor, cuyos dibujos son aún fácilmente reconocibles en cualquier parte del globo –el libro se ha traducido a 180 lenguas y dialectos-.

Pero lo que sin duda hizo de esta obra un fenómeno mundial, fue la trágica muerte de su creador, Antoine de Saint-Exupéry, combatiendo para los franceses en la Segunda Guerra Mundial.

Saint-Exupéry se convirtió en una especie de mártir literario y, por lo tanto, su obra es una de las más populares de la historia, con unos 80 millones de ejemplares despachados.

Otro motivo de su éxito ha sido un merchandising que parece no tener fin. Bolígrafos, cuadernos, marcapáginas, imanes, postales, películas y cientos de ediciones diferentes del cuento han provocado que nadie se olvide de esta mágica historia.

Lo que el viento se llevó

Aunque no se encuentra entre los 40 libros más vendidos, se trata de uno de los mayores best sellers de la historia.

En el año 1936 fue una mujer, Margaret Mitchel, quien hizo historia con uno de los libros más leídos y reconocibles de la historia: Lo que el viento se llevó. La novela, ahora un icono de la cultura popular contemporánea, se convirtió en un superventas a una velocidad de vértigo.

Su épica historia, ambientada en la Guerra de Secesión estadounidense, llamó tanto la atención que en pocas semanas ya había vendido un millón de ejemplares.

Pero fue sobre todo el carácter de su protagonista, Scarlett O’Hara, y su historia de amor con Rhett Butler, lo que cautivó al público de todas las edades y condiciones, convirtiéndolas en una de las grandes parejas de la literatura universal, al nivel de Romeo y Julieta o Ulises y Penélope.

El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos, del inglés J. R. R. Tolkien, que precedido por la novela El Hobbit, otro bestseller en la época, vendió 150 millones de copias, un hito casi inimaginable incluso para cualquier autor superventas.

El también apabullante éxito de la trilogía de películas, trajo de nuevo la novela a la actualidad para darle un nuevo impulso a sus multimillonarias ventas, y es que para cualquier amante de la ciencia ficción, El Señor de los Anillos es una lectura casi obligada.

El diario de Ana Frank

Otro gran libro se fraguó por accidente también en los años 40. Ana Frank, una niña judía escondida junto con su familia en unos almacenes del centro de Ámsterdam, plasmó sus experiencias en un diario.

En total, fueron más de dos años de cautiverio ocultándose de los nazis, de los cuales hay constancia gracias a su obra, El diario de Ana Frank.

La escalofriante y conmovedora narración del día a día de esta niña y su familia, de los cuales solo acabó sobreviviendo el padre, han suscitado el interés sentimental e histórico del público a lo largo de los años.

Es por ello que en aquel antiguo hogar se ubica ahora una Casa Museo que recuerda los horrores provocados por la Alemania nazi.

El diario de Ana Frank, publicado en 1947, ha sido un éxito en ventas desde entonces, con unos 34 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial gracias a su realista y sobrecogedor relato.

Su historia, además, fue el tema principal de una gran película basada en ella misma, una de tantas sobre la Segunda Guerra Mundial que ya se ha convertido en un subgénero en sí mismo.

Matar a un ruiseñor

Matar a un ruiseñor, obra de culto de Harper Lee que consiguió un Premio Pulitzer en los años 60 y ha vendido unos 30 millones de ejemplares.

La autora del libro narra esta historia desde la mirada inocente de una niña que observa la realidad sin entenderla.

Aunque toca temas duros, como la violación o las desigualdades raciales de los años 30 en Estados Unidos, Harper Lee consiguió darle un toque de humor a una triste realidad.

El libro se convirtió rápidamente en un ejemplo de moralidad para muchos lectores, y el padre de la protagonista, Atticus Finch, en un ejemplo de heroísmo racial, pues defiende a un joven negro de un caso de violación en una sociedad en la que un dedo acusador era más que suficiente para enjuiciar a alguien de color.

Harry Potter y la piedra filosofal

La heptalogía de Harry Potter es el equivalente a Las crónicas de Narnia de nuestro tiempo. La propia J.K. Rowling reconoció que se inspiró en algunos personajes de la saga de los 50 y en su plan de los siete libros.

Harry Potter tenía todos los ingredientes para gustar a pequeños y mayores: tramas más adultas -como la trágica muerte de algunos de sus personajes-, niños, magia, aventuras, seres mitológicos, la eterna pugna entre el bien y el mal… Y una historia perfectamente hilada durante siete libros. Y como consecuencia, se desató la locura.

Se estima que solo de la primera parte, Harry Potter y la piedra filosofal, se han vendido más de 110 millones de copias en todo el mundo, a lo que hay que sumar las millonarias ventas de los otros seis, las taquilleras películas, los videojuegos… ¡Y hasta un parque temático!

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez fue el responsable de Cien años de soledad, una obra que ostenta el título de ser el libro publicado originalmente en castellano más vendido de la literatura contemporánea.

Más de 30 millones de ejemplares vendidos y el Premio Nobel de Literatura a su autor por su obra completa, avalan la extraordinaria acogida de este libro.

Y es que Gabriel García Márquez se erigió con Cien años de soledad, publicada en 1967, como el mayor exponente del realismo mágico, una corriente literaria propia de Latinoamérica que incluye elementos fantásticos en tramas verosímiles. Una corriente que cambió la literatura y que acabaría inspirando a otros autores como Isabel Allende.

La repercusión de esta obra en el mundo ha sido tal que es también una de las obras más traducidas del español, donde ha pasado por países tan diversos como India, República Checa, China o Alemania.

El nombre de la rosa

En 1980, la literatura italiana vivió un momento de esplendor gracias a la publicación de El nombre de la rosa, del fallecido Umberto Eco.

Pronto pasó a ser un auténtico fenómeno que conquistó a los lectores de todo el mundo con una apasionante historia de misterio ambientada en el siglo XIV.

La trama giraba alrededor de una serie de crímenes que estaban sucediendo en una abadía de Italia. Un argumento prometedor que cumplió con creces las expectativas con la venta de unos 50 millones de ejemplares y una exitosa versión cinematográfica.

En 1985, debido al éxito de la obra, Umberto Eco publicó Apostillas a El nombre de la rosa, un tratado en el que arrojaba luz sobre los motivos para escribir la novela y su inspiración principal. Así consiguió saciar el hambre de los lectores por conocer más de este bestseller mundial, cuya brillante prosa se convirtió en uno de los referentes de novela histórica medieval tan de moda hoy en día, entre los que también están Los Pilares de la Tierra o La Catedral del Mar.

Los pilares de la tierra

Los pilares de la tierra ha sido precisamente uno de los mayores fenómenos literarios de las últimas décadas. Su autor, Ken Follet, es un auténtico experto en conseguir superventas y es que su conocimiento sobre lo que el público espera leer parece proporcional al éxito de sus novelas.

Se trataba de un libro con más de mil páginas, pero su vasta extensión no fue suficiente para disuadir a los lectores. A día de hoy, se han vendido más de 15 millones de ejemplares de esta obra.

El éxito, en este caso, se encuentra en unas tramas de largo alcance en un entorno épico y con personajes muy bien perfilados.

Ken Follet, Stephen King, Anne Rice, John Grisham o Mary Higgins Clark forman parte de una generación de autores que han acaparado las listas de los más vendidos y se han convertido en sinónimo de éxito. Incluso cuando alguna de esas obras no fuera precisamente sinónimo de calidad literaria.

La sombra del viento

El prisionero del cielo, la última novela de Carlos Ruiz Zafón, ha sido uno de los libros más vendidos de los últimos años desde su lanzamiento en 2011. Este logro era de esperar, pues el autor ya hizo lo propio con sus dos novelas anteriores, El juego del ángel y La sombra del viento.

Y es que apostar por Ruiz Zafón parece una apuesta sobre seguro pues es uno de los autores más exitosos de la literatura española contemporánea, cuyas ventas de La sombra del viento se estiman en 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Las claves de su éxito son intriga, emoción, verosimilitud respecto a la historia de España y unas tramas entrelazadas de forma brillante.

El código Da Vinci

Probablemente la historia no le dé a El código Da Vinci el puesto de honor entre las obras mejor escritas de la literatura. Pero es innegable que la obra de Dan Brown supuso un auténtico fenómeno cuando se publicó allá por 2003.

Con la fe católica perdiendo adeptos cada día, según las encuestas, no es de extrañar que una obra como El código Da Vinci, que cuestionaba la verosimilitud de los pilares eclesiásticos, tuviera tanto éxito.

Los numerosos detractores de esta obra avivaron la polémica acusando al libro de basarse en teorías falsas, algo que solo sirvió para convertirle en el libro del que todos hablaban, y por tanto, en el más vendido durante meses.

Tanto es así que sus ventas mundiales se estiman en 80 millones, muy alejado de los también impresionantes 40 millones que ha vendido Dan Brown de Ángeles y Demonios, su segunda obra más exitosa. Una vez más, la controversia convirtió en un fenómeno mundial una obra de suspense que tal vez no habría que haberse tomado tan en serio. Al fin y al cabo, es solo ficción.

Juego de tronos

Casi todos los best seller han tenido versiones cinematográficas, como Los juegos del hambre, de Suzanne Collins, la saga Crepúsculo de Stephanie Meyer, o las inminentes películas de la trilogía 50 sombras del Grey, uno de los últimos grandes fenómenos literarios de los últimos tiempos.

Pero en Estados Unidos lleva cuatro años triunfando Juego de Tronos, la serie basada en la saga Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin.

Tal ha sido el éxito de esta serie, conocida mundialmente gracias a internet, que aunque el primer libro se editó en 1996, ha sido ahora cuando realmente se ha convertido en un éxito de masas.

Tanto es así que la saga de Juego de tronos ha sido uno de los libros más vendidos de los tres últimos años, una prueba más de que a veces el éxito o el fracaso no depende únicamente de la calidad literaria.