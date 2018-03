Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor del mundo, en los lugares más recónditos, podemos encontrar belleza, y hermosas vistas ya sea de paisajes naturales o creadas por el hombre y hoy te presentamos la segunda opción, conoce los cementerios más bonitos del mundo. Uno se preguntará ¿cementerios? ¿bonitos? a lo mejor la primer respuesta o pensamiento que tengas es que no son bonitos. Esto debido a todo lo que engloba y por lo que jamás pensarías que podrían ser un patrimonio de la humanidad o una belleza cultural, por ejemplo, pero en realidad si hay cementerios bastante bonitos.

Conoce los cementerios más bonitos del mundo

Cementerio de Recoleta, Buenos Aires

Cementerio de Pere-Lachaise, París

Cementerio Monumental, Milán

Cementerio Mirogoj, Zagreb

Cementerio Central (Zentralfriedhof), Viena (Austria)

Cementerio Municipal, Punta Arenas

Greyfriars Church, Edimburgo

Christopher Columbus Cemetery, La Habana

Old Jewish Cemetery, Praga (República Checa)

¿Curiosidad? Deberías tenerla y así conoce los cementerios más bonitos del mundo. Con la vista puesta en Halloween, TripAdvisor ha preparado una lista de ocho cementerios que merece la pena visitar. Son puros monumentos en sí mismos. ¿Te atreverías a entrar a alguno de ellos?Ubicado en el distinguido barrio de Recoleta y allí descansan un gran número de personalidades de Argentina. El mismísimo escritor Jorge Luis Borges soñó con ser enterrado en este lugar, aunque finalmente sus restos reposan en Suiza. Desde las cuatro columnas dóricas de la entrada hasta las originales estatuas, pasando por los múltiples mausoleos de mármol, esta atracción es una obra de arte en sí misma.Oscar Wilde, Edith Piaf, Chopin o Jim Morrison son sólo algunas de las celebridades que decidieron pasar la eternidad bajo este caro y codiciado terreno. El cementerio de Pere-Lachaise en París recibe en torno a dos millones de visitas al año. Debido a las 43 hectáreas de dimensión que contienen 70.000 tumbas, hay visitantes que deciden reservar un recorrido a pie de la mano de un guía (por 21 euros), garantizándose así no desaprovechar las zonas más icónicas del lugar.Abierto oficialmente desde 1866, este cementerio se ha llenado de estatuas contemporáneas y clásicas italianas, obeliscos y templos griegos. El espacio reserva una sección especial para los no católicos y para los judíos. Una manera para no perderte nada de este lugar es en el autobús con paradas libres que circula por Milán desde 22 euros al días.Aquí están enterrados católicos, musulmanes, ortodoxos, judíos, protestantes y miembros de la Iglesia de los últimos Días, incluso tumbas interreligiosas. A nadie se le cierran las puertas del cielo en el Cementerio Mirogoj. Este cementerio fue creado en 1876 y es un hito en Zagreb. Si dispones de poco tiempo en la ciudad, quizá te interese reservar una gran excursión para conocer Zagreb al completo y obtener una imagen global del destino.Unos 3,3 millones de personas han sido enterradas en este extenso cementerio, el tercero más grande de Europa. Entre ellos se encuentran los restos mortales de diversos músicos ilustres como Beethoven, Schubert o Strauss, lo que hace que sea uno de sus principales atractivos turísticos. El cementerio fue inaugurado en 1874 y aguarda católicos, protestantes, ortodoxos y judíos.Fundado en 1894, este lugar de descanso se llama oficialmente Cementerio Municipal Sara Braun. Su nombre se debe a las donaciones que hizo la filántropa y empresaria rusa benefactora de diversas obras de ayuda social en Chile. De hecho, entre sus mitos, se dice que cada 1 de noviembre se saca a Braun —fallecida en 1955— de su féretro para ser maquillarla y peinarla.La famosa escritora J.K. Rowling atrajo a los fans de Harry Potter a este cementerio. ¿Sabes por qué? Es muy simple aquí se encuentran las tumbas que inspiraron los nombres del malvado Voldemort, la profesora McGonagall y otros de sus personajes. Este lugar de descanso también tiene fama de estar embrujado. Debido a estas leyendas, el cementerio debe su nombre a Greyfriars Bobby, el fiel perro que vigilaba la tumba de su amo. Otro de los espíritus más famosos es el del 'sangriento' abogado George Mackenzie que causa cortes y moratones en los que entran en contacto con él.Declarado Monumento Nacional en Cuba, sus 57 hectáreas encierran un gran número de esculturas y obras arquitectónicas. El cementerio data de 1854 y, entre sus obras, destaca el conjunto de estatuas dedicado a los bomberos que murieron trágicamente en servicio en 1890. Una de las tumbas más visitadas es la de Amelia Goire de la Hoz, la dama de alta sociedad conocida actualmente como "La Milagrosa".Su tumba más antigua data de 1439. El número de personas enterradas es incierto, aunque se calcula que unos ¡100 mil judíos descansan bajo el terreno! Esta gran cantidad de difuntos se debe a que siguiendo la Halajá, los judíos no pueden destruir ni transportar tumbas de un lugar a otro. De esta forma, cuando el cementerio quedó sin espacio, se colocaron nuevas tumbas sobre las antiguas, cubriendo estas últimas con capas de tierra.