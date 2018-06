Conoce los beneficios de llorar para tu salud mental

¿Tuviste un día pésimo o estás pasando por un momento terrible de tu vida? Conoce los beneficios de llorar para tu salud mental.

Llorar mejora nuestro estado de ánimo

Si estás pasando por un periodo de extrema tristeza, en la que has experimentado una ruptura de pareja o un ser querido ha fallecido, llorar será como un bálsamo.

Es cierto que es una manera de expresar la tristeza, pero también es cierto que es una manera de liberar todas las emociones que llevamos por dentro. Porque, en ocasiones, las reprimimos, a veces nos las tragamos y esto, en vez de beneficiarnos, multiplica el daño que nos hacemos.

Al llorar, dejamos que nuestras emociones salgan y que nuestra mente se libere de todo aquello que la está nublando. Una vez hayamos “vomitado” todas las emociones que pugnaban por salir de nosotros de esta manera, nos sentiremos liberados y con una mejor perspectiva de la situación.

Nos libera del estrés

¿Alguna vez has llorado cuando has estado frustrado? En ocasiones, llorar nada tiene que ver con una situación triste, sino con algo que nos está estresando demasiado. Pensemos en un proyecto laboral, en un jefe que nos está atosigando o en una materia del colegio que no conseguimos aprobar.

Esas ganas de llorar son frustración, rabia e impotencia. Son todo ese esfuerzo que no está dando sus frutos o que, si los está dando, otros no son aún capaces de verlo y nos exigen en exceso cuando estamos hasta arriba de presión.

No obstante, aunque esto parezca algo negativo, lo cierto es que llorar en estas circunstancias puede ayudarnos a liberarnos de ese estrés que hemos acumulado y con el que ya no podemos más. Una vez lo hayamos liberado, volveremos con más fuerzas a tomar acción y los resultados no se harán esperar.

Llorar nos relaja

Llorar para tu mente no solo tiene la función de ayudarte a tomar una mejor perspectiva de la situación, sino que también te relaja. Pensemos en todas aquellas personas que tienen pensamientos obsesivos, que no logran detenerlos, que esto les agobia y les mortifica.

Llorar, en este caso, puede actuar como una válvula de escape, pero sobre todo como una manera de no solo liberar la tensión que se ha acumulado en el cuerpo, sino también en la mente.