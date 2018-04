Conoce los beneficios de hacerlo de ‘perrito’

Hay una infinidad de posiciones dentro y fuera del Kamasutra pero la postura de ‘perrito’ es una de las posiciones favoritas de muchas y muchos, ya sea porque deja sentir en tu totalidad al pene o por la vista magnifica que les brinda a los hombres.

Esta postura es más de lo que muchos piensan, por eso, te mostramos algunos beneficios que necesitas saber del tan famoso ‘perrito’.

FAVORITA DE LOS HOMBRES

Aunque pocos la usen, es la que más les gusta. Sea por la escena o por la sensación de dominación que les da.

POSTURA ANCESTRAL

En las obras de arte de las épocas griega y romana hay vestigios de esta posición sexual. También la literatura habla de ella e, incluso, fue recomendada por el filósofo Lucrecio como la mejor para concebir.

ESTIMULA EL PUNTO G

Esta postura es perfecta si lo que buscas es una penetración profunda y placentera, aunque todavía no sepamos si el punto G existe o no, el ‘perrito’ estimula mucho mejor nuestras partes íntimas al fomentar un mayor roce.

BUSCAR LA MEJOR VERSIÓN

Ya sea tumbados, de lado, de pie o la más tradicional, el perrito es la postura más versionada, con permiso del misionero.

PROHIBIDA

Una antigua ley todavía prohíbe practicar el perrito en su territorio. Así que, si vas a Washington la capital económica estadounidense, procura no usarla en esa ocasión y probar alguna otra.

CONFESADA POR POCOS, UTILIZADA POR MUCHOS

Según un estudio, solo un 44% de los hombres y un 36% confiesan practicar esta postura con regularidad.

NO SOLO PARA SEXO VAGINAL

Esta postura es igual de práctica para el sexo anal como para el oral. No te limites.

¿Conclusión? Esta legendaria posición es la favorita de muchos desde los tiempos pasados.

Si no la has probado ¡atrévete! Y si es tu favorita, no te olvides de que cada vez puedes ir innovando y haciendo que ese momento con tu pareja sea inolvidable.