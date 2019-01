Conoce lo que significa Somatotipo.

En su colaboración para la sección Estilo y Vida, la nutrióloga y entrenadora personal Alejandra Sastré, nos explica como esta clasificado el cuerpo humano.

Muchos de nosotros quizá un no hemos escuchado esta palabra, pero ¿realmente qué es?

¡Pues a grandes rasgos es un sistema para clasificar el cuerpo humano, su físico! Y es utilizado para estimar la forma corporal y su composición (grasa, músculo, huesos etc).

Muchas de las personas que están en el ámbito deportivo piensan que estos resultados no cambian ya que son genéticos y realmente no es así; no es que esté del todo peleado, pero por mucho tiempo lo hemos confundido un poco, ya que es una descripción actual del sujeto medido, es decir, cambia mediante tus hábitos, o sea entre más ejercicio hagas, entre mejor realices un plan de alimentación podrás mejorar tu composición corporal y con eso cambiar tu sumatorio.

Tipos de cuerpo.

Se usa sobre todo en el ámbito deportivo, ya que es una muy buena forma de ayudar a guiar a una persona, mediante una evaluación sus capacidades corporales, básicamente te puede guiar para saber qué tipo de deporte podrías destacar.

Pero vamos a lo que a muchos le interesara más y bueno tú también puedes mediante la observación semi-clasificarte en alguno de ellos.

Hay tres tipos de “cuerpo” a grandes rasgos, pero espera no es tan fácil, esto se determina mediante una evaluación corporal (Cineantropometria) esta forma en la que podemos realmente saber en dónde nos clasificamos, y esta es una evaluación que solamente la puede realizar una persona con conocimientos corporales adecuados (ISAAK Nivel 2)

Aquí tenemos los 3 tipos corporales:

Mesomórfico: La verdad es que esté él es tipo de cuerpo que el 99% de los hombres que van al gimnasio desea, ya que es el que tiene un muy buen desarrollo muscular.

Mesoformo.

Endomórfico: Aquí es donde lamentablemente hay mucha más población mexicana y en ¡el mundo! debido a los patrones inadecuados de alimentación, este tipo de cuerpo tiende más a tener una mayor presencia de grasa.

Endomorfo.

Ectomórfico: Esta es la zona donde están los “privilegiados” los que decimos “comes mucho y no engordas” y no es que no puedan, simplemente no es tan fácil poder subir de peso, en esta zona están los altos y muy delgados y usualmente presentan musculatura poco importante.

Ectomorfo.

¡Claro! Algo muy importante es que hay muchas subdivisiones, ya que como les mencionaba antes, no siempre serás 100% una de estas clasificaciones, usualmente somos una mezcla en la que predomina más una u otra e incluso hasta dos.

Así que si deseas saber en dónde te encuentras realmente, recurre a un profesional de la salud con la certificación ISAAK nivel 2.