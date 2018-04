Gracias a la tecnología ya no tienes que salir a una fiesta a conocer gente y coquetear

Actualmente la tecnología influye tanto en nuestras vidas que ahora para conocer a alguien y empezar a salir, se utilizan los teléfonos celulares para mandarse mensajes o para acceder a aplicaciones de citas, pero... ¿es bueno? Conoce lo que sí se debe hacer y lo que no para el coqueteo por mensajes.

Ahora no sólo se coquetea por mensajes, sino que también se tiene sexo sin la necesidad de tener contacto físico.

Con la tecnología de hoy, ya no tienes que salir a una fiesta a conocer gente y coquetear, con la ayuda de tu celular y tu intelecto, te puedes ganar novio sin la necesidad de salir de casa.

Hay aplicaciones de cita donde puedes coquetear por mensajes

Conoce lo que sí se debe hacer y lo que no para el coqueteo por mensajes

Muchas personas prefieren el amor a la antigua, salir, conocerse durante un paseo, el cortejo de antes, pero otros prefieren estar en la modernidad y hacerlo por medio de coqueteo por mensajes.

Así que conoce lo que sí se debe hacer y lo que no para el coqueteo por mensajes:

Lo que sí debes hacer

Dale tú numero y dile que te mande mensaje

Si apenas se están conociendo, una llamada será muy personal y ahora que somos Millenials, TODO puede llevarse a cabo a través de mensajes. ¿Por qué no empezar con eso?

Manda mensaje en las siguientes 24 horas

Si te tardas 3 días, prácticamente le estás diciendo que no estás muy interesada que digamos, así que no lo mantengas esperando, si pasa suficiente tiempo, hasta puede olvidarse de ti.

Invítalo a salir por mensajes

¡No tengas pena! Si te gusta y te llama la atención, sugiérele una salida.

Intenta algo como: “Se va a estrenar una película muy buena, ¿vamos?” .... Si en verdad está interesado y te contesta tus mensajes, no te va a decir que no y si lo hace, al menos ya no seguirás perdiendo tu tiempo con él.

Coqueteo por mensajes es muy común

Usa el teléfono en ciertas ocasiones

Si te llama y te gusta, contéstale la llamada, mandarle mensaje y hacer caso omiso a sus llamadas perdidas es una mala señal para su relación.

Dale las gracias después de la cita

Aunque no haya química, son puros modales y si te la pasaste bien, no está de más darle las ‘gracias’ por el buen rato. Lo más seguro es que te responda y te agradezca también.

Lo que no debes hacer

Enviar solo un hola

Aunque realmente sólo quieras decirle “hola” porque estás pensando en él, este texto tan tímido y corto no te lleva a ningún lado, lo mejor es que le preguntes cómo está o incluso sugierirle una salida.

JAMÁS mandes mensajes en estado de ebriedad

Cualquier mensaje que salga bajo la influencia del alcohol es una MALA idea.

Sin esas inhibiciones, es posible que mandes mensajes que NUNCA te hubieras atrevido a hacer y aunque en ocasiones puede ser interesante, la verdad es que no vale la pena.

No te engañes

Si sólo te manda mensajes después de las 10 de la noche, es posible que sólo quiera un acostón, puedes seguir intentandolo pero si ves que sólo quiere VERTE y no conocerte mejor, lo mejor es que consideres bien tus opciones.

Los coqueteos por mensajes son populares entre los jóvenes de hoy

No exageres con acrónimos y abreviaciones

Cosas como “QLFTA” (Que la fuerza te acompañe) o “tqmmmm” es una exageración. Reserva ese tipo de mensajes para tu primo o mejor amiga, no para tu futuro novio.

No envíes mensajes sexys ANTES de estar en una relación exclusiva

Hacer esto te pone en peligro a ser expuesta a sus amigos o compañeros de trabajo. A menos que tengan algo serio, deberías evitar algo que te haga tan vulnerable.