Hay ciertas señales a identificar para saber si por lo menos tu galán y tú pasarán un buen momento en la cama.

¿Te te gustaría saber si tu galán será un mal amante en la cama antes de quitarte la ropa? Esto para muchas personas sería una gran herramienta para evitar tener alguna consecuencia negativa o simplemente para decir: "bajo advertencia no hay engaño", por eso conoce las señales que indican que tu galán será malo en la cama.

Muchas veces uno no puede saber si su pareja o galán es bueno en ese menesteres que incluyen una cama y que ambos estén solos, hay que averiguarlo para responder a la incógnita.

Sin embargo, ya se han identificado ciertas señales que nos ayudan a saber que aunque no sea el súper experto en la materia, pasaremos un buen momento en la cama.

Conoce las señales que indican que tu galán será malo en la cama

A continuación te compartimos las señales que indican que tu galán será malo en la cama:

No besa bien

Cuando uno tiene sexo con las personas, empieza con besos, y justo esa es la primer señal de sí tu galán será malo en la cama, ya que si no te gustan sus besitos, ¿qué puedes esperar?

Puede que sea lindo contigo, respetuoso y atractivo, pero tendrás que esforzarte mucho para hacerlo un buen amante.

Presume mucho

“Perro que ladra, no muerte” y un hombre que presume de sus habilidades, o no las tiene, o no son como él las imagina, así que esta es una clara señal que indica que tu galán será malo en la cama

No deja el celular

Las nuevas generaciones no pueden vivir sin un celular, pero si tu galán está más interesado en su teléfono que en ti, simplemente deja de hablarle.

¿Por qué crees que se interesará en darte un orgasmo si ni siquiera puede verte?

Devora su comida

Hasta el cómo comen puede ser una señal que que indique que tu galán será malo en la cama, ya que si ni siquiera puede disfrutar de la comida, ¿cómo va a disfrutar del sexo?

Con tan sólo verlo comer, podrías ver la forma en que te tocará en la camaile adiós a su comida y a tu excitación al mismo tiempo.

Se ríe de ti

Si sus ‘bromas’ lastimaron tus sentimientos, imagínate cómo te sentirás cuando te quites la ropa y empiece a ‘bromear’ sobre los gestos que haces en la cama o hasta de tu cuerpo.

Ni dejes que la cita vaya más lejos, este tipo de chicos son completamente desagradables.

No sabes si le gustas

Si estás saliendo con un chico que no te hace sentir como una súper modelo en la habitación, será difícil soltarse y tener un buen rato en la cama.

Todo el tiempo estarás preocupada y NADIE puede llegar al orgasmo de esa forma.

Agarra tu cuerpo

Si tu galán inmediatamente se dirige a los senos o las pompas como si nunca hubiera visto un par en su vida, será un mal amante, pues quizá solamente está viendo por su propio placer.

Cuando le dices que no, insiste más... si tu galán es así, aléjate, no mires atrás y bloquéalo de tu celular, obviamente es inmaduro… y los chicos inmaduros no verán nunca por tu placer.

Es despistado

El hecho de que sea despistado no quiere decir que sea un caso perdido, pero te aseguramos que tendrás que darle instrucciones para hacerte sentir placer y no es tan malo como crees, pero te aseguramos que no es lo más divertido del mundo.