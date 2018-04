Todos somos seres humanos así que merecemos respeto, fuera o dentro de una relación.

Cuando hablamos de abuso o de violencia, lo primero que las personas se imaginan son golpes y gritos y más cuando se trata de el abuso en una relación pero no es así, no es solo algo físico y por supuesto que no solo es en las mujeres, los varones también pueden ser violentados...por eso conoce las señales de abuso hacia hombres que nunca toman en cuenta

Las cicatrices psicológicas y emocionales pueden ser hasta más dolorosas que las físicas, pero son mucho más difíciles de identificar, incluso en una relación de pareja.

Actualmente hay demasiada información para identificar los abusos dentro de una relación pero siempre teniendo a la mujer como la principal y única víctima, por eso que haya en el mundo un sin fin de movimientos para 'empoderar' a la mujer y protegerla por la inexistente igualdad o equidad de género... pero tanto la sociedad, las miles de mujeres feministas y las autoridades se olvidan que existen los hombres y no son inmunes de recibir algún tipo de abuso por parte de su pareja o de su jefa o jefe.

Ellos también pueden ser víctimas de abuso

Así es ellos como algunas mujeres también han sufrido abusos y también necesitan de ayuda y atención, pues son las mujeres las que los tratan mal y no con golpes, ni gritos, pero sí con una conducta que muchas mujeres hemos adoptado.

Conoce las señales de abuso hacia hombres que nunca toman en cuenta

De acuerdo con información de especialistas y que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, hay que tomar lo siguiente en cuenta para identificar el abuso hacia los hombres:

Gritarle en frente de sus amigos

Pegarle o darle una cachetada cuando hace algo que NO te gusta

No darle la opción de elegir u opinar en cuanto a decisiones que los involucran a ambos

Decirle que no puede pasar tiempo con sus amigos porque NO te caen bien

Decirle que no debe hablarle a otras mujeres, aunque sean sus amigas

Forzarlo a pasar cada momento contigo

Denigrarlo y hacerle notar sus defectos

Llamarlo tonto o hacerle burla cuando cometa un error

Amenazarlo con terminar con él si no hace lo que quieres

Manipularlo emocionalmente y llorar cuando no hace lo que quieres

Acusarlo de ser infiel cada vez que no está contigo

Hacerle drama en el teléfono cuando no te manda mensaje cada 5 minutos

Decirle que eres lo mejor que le ha pasado en la vida y que nadie lo amará tanto como tú

Atacarlo físicamente cuando estás enojada

Forzarlo a tener sexo, incluso cuando tiene ganas

Invadir su privacidad y espiar su teléfono

Enojarte por cambiar su contraseña y demandarle que te la diga.

A lo mejor serán cosas muy vanales y que para algunos parecerán que son exagerados o que eso no es violencia...pero si lo vemos como algo en contra de la mujer...no habría duda que lo tacharían de ser todos esos factores signos de violencia y abuso...¿por qué para el hombre debe ser diferente? hombres y mujeres por IGUAL somos seres humanos y merecemos el mismo trato digno y respeto.

Como con cualquier tema que cause controversia, mucho se ha dicho pero en lugar de tacharlo como negativo, ¿no debería hacernos reflexionar?

Y si tienes pareja y haces varias de estas cosas lo mejor sería pedir perdón y cambiar las actitudes pues bien dicen..."no hagas a otros lo que no quieres que te hagan".