Conoce las propiedades curativas de la piña, según evidencia científica

La piña es conocida por su sabor dulce y fresco, y puedes comerla de diversas maneras, si eres de los amantes de esta fruta o no tanto, La Verdad Noticias te invita a conocer todos los beneficios que puede brindar a la salud.

Propiedades de la piña

Antioxidantes

De acuerdo con la revista científica “Molecules”, esta fruta tropical es una fuente rica en antioxidantes conocidos como flavonoides y ácidos fenólicos. En el caso particular de la piña, estos compuestos están ligados, volviéndose resistentes a condiciones severas dentro del organismo y prolongando sus beneficios para tu salud.

Beneficios de la piña. Foto: La dieta

Según la Universidad de Michigan, los antioxidantes de la piña combaten los efectos de los radicales libres en el cuerpo y previenen diversos padecimientos degenerativos; por ejemplo, la obesidad, la diabetes, complicaciones cardíacas, enfermedad de Alzheimer, lupus, problemas oculares y ciertos tipos de cáncer.

Digestión

Un estudio de Biotechnology Research International, la piña es la única fruta con bromelina, una enzima que ayuda a la descomposición de proteínas, convirtiéndolas en aminoácidos y péptidos que pueden absorberse con facilidad en el intestino delgado. Asimismo, la bromelina en la piña inhibe la propagación de células cancerígenas en el estómago, el intestino delgado y el colón, entre otras áreas afectadas por este padecimiento.

Protege contra infecciones

El sistema digestivo no es el único beneficiado por las propiedades curativas de la bromelina. Una investigación publicada en “Journal of Nutrition and Metabolism” demostró que los niños que comen piña están más protegidos contra infecciones provocadas por virus y bacterias, ya que poseen una mayor cantidad de glóbulos blancos en su organismo.

Inflamación

Según una publicación de Clinical Inmunology, los beneficios de la piña para el sistema inmune también están ligados a los efectos antiinflamatorios de la bromelina. Estas propiedades reducen la hinchazón, los hematomas y el dolor después de una cirugía. Del mismo modo, la bromelina acelera la recuperación física luego de una rutina de ejercicio intenso, ya que disminuye la inflamación de los tejidos musculares.

Artritis

La revista médica “Evidence-based Complementary and Alternative Medicine'' afirma que las propiedades desinflamatorias de la bromelina son un remedio natural contra los síntomas de la artritis reumatoide y la osteoartritis. Por esta razón, la piña alivia la hinchazón, el dolor y la rigidez en las articulaciones.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.