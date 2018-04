Conoce las posiciones sexuales más odiadas por los hombres

Como sabemos, los hombres son los más animados a la hora de tener un momento intimo pero hay algunas posiciones sexuales que no son sus favoritas.

Aunque los motivos son diferentes, ya sea por la falta de flexibilidad o por sentir menos, estas son las tres posiciones sexuales más odiadas por los hombres.

El misionero

En qué consiste

Su funcionamiento es muy simple: ella abre sus piernas y él la penetra. Las miradas se buscan de manera voluntaria y todo se vuelve más consciente.

Por qué ellos la odian

Aunque es de las más practicadas, expertos aseguran que a muchos no les gusta. "Si bien las razones varían, la que más pesa es el hecho de que sea una postura rudimentaria en un mundo donde hay tantas posiciones sexuales", detalla.

Postura del jinete

El hombre se acuesta boca arriba, mientras que su compañera se arrodilla por encima de él, rodeando las piernas del hombre con las suyas.

La mujer controla la amplitud de los movimientos, tanto verticales como horizontales, para aumentar las sensaciones en el clítoris y las paredes vaginales, o bien para que él alcance el orgasmo más rápido. Esta postura puede resultar aburrida porque, tras varios minutos de estimulación, él sigue en actitud pasiva.

La cucharita

En qué consiste

La pareja se echa de costado, el hombre detrás de la mujer, que se encuentra en posición fetal. Él la rodea con sus brazos. El grado de penetración dependerá del ángulo formado entre el glúteo y la rodilla de la mujer, que podrá aumentarlo o disminuirlo a su gusto.

Por qué ellos la odian

Todo parece indicar que no les gusta esta postura porque es un poco incómoda y no tienen suficiente control. "Si la matemática básica (y varios estudios y encuestas) nos dicen que el perrito es la postura favorita de ellos, es evidente que esta no les guste. Un chico me dijo una vez que la cucharita es "demasiado tierna", mientras que otro hombre me dijo que la odiaba porque no tenía tanto control como le gustaría", cuentan los expertos.